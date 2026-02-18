19:19  18 февраля
Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в Украине
15:22  18 февраля
В Тернопольской области пьяный работник ТЦК сбил дорожный знак и протаранил полицейский автомобиль
14:44  18 февраля
В Днепре врачи ошибочно прооперировали здоровую руку ребенка
UA | RU
UA | RU
18 февраля 2026, 21:11

Дороги в Украине отремонтируют, как только позволят погодные условия, – Свириденко

18 февраля 2026, 21:11
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В государственном бюджете на 2026 год предусмотрены расходы на ремонт дорог. Кабмин работает над обеспечением дополнительного финансирования

Как передает RegioNews, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Поручила Вице-премьер-министру по восстановлению Украины Алексею Кулеби вместе с Государственным агентством по восстановлению срочно обеспечить готовность к выполнению текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования. В первую очередь, это стратегически важные маршруты, которые обеспечивают логистику для нужд обороны, жизнеобеспечения общин, а также работу критической инфраструктуры", – отметила Свириденко.

По словам премьера, работы должны быть начаты, как только это позволят погодные условия.

Напомним, украинские водители массово жалуются на критическое состояние дорог. В том числе и трассы М-05 Киев-Одесса, где дорожное покрытие покрылось глубокими ямами, что приводит к повреждениям автомобилей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
дороги ремонт дорог Кабмин Свириденко Юлия Анатольевна экономика
Завтра будут действовать графики отключений света по всей Украине
18 февраля 2026, 20:05
Зеленский пообещал обеспечить резервным питанием критическую инфраструктуру во всех общинах
18 февраля 2026, 18:47
За год на укрытие в школах вытрачено более 4 миллиардов
13 февраля 2026, 22:28
Все новости »
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
Украинским энергетикам обещают по 200 тысяч гривен премии
18 февраля 2026, 21:29
16 тыс. долларов за нелегальный выезд: на Буковине объявили подозрение организаторам схемы
18 февраля 2026, 20:59
На Закарпатье бурые медведи начали выходить из зимней спячки
18 февраля 2026, 20:40
Удивительно, что какая-то часть украинцев все еще ждет прорывных переговоров в Женеве
18 февраля 2026, 20:39
На Закарпатье создали уникальную вышиванку для американского историка Тимоти Снайдера
18 февраля 2026, 20:35
Завтра будут действовать графики отключений света по всей Украине
18 февраля 2026, 20:05
В Николаеве военный продавал гуманитарные внедорожники для ВСУ гражданским
18 февраля 2026, 19:26
Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в Украине
18 февраля 2026, 19:19
Стало известно, как проводили ДНК-экспертизу по делу военного из Львовщины, который считался погибшим, но вернулся из плена
18 февраля 2026, 19:06
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
Все публикации »
Валерий Пекар
Ростислав Павленко
Валерий Чалый
Все блоги »