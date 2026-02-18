Дороги в Украине отремонтируют, как только позволят погодные условия, – Свириденко

иллюстративное фото: из открытых источников

В государственном бюджете на 2026 год предусмотрены расходы на ремонт дорог. Кабмин работает над обеспечением дополнительного финансирования

Как передает RegioNews, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Поручила Вице-премьер-министру по восстановлению Украины Алексею Кулеби вместе с Государственным агентством по восстановлению срочно обеспечить готовность к выполнению текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования. В первую очередь, это стратегически важные маршруты, которые обеспечивают логистику для нужд обороны, жизнеобеспечения общин, а также работу критической инфраструктуры", – отметила Свириденко.

По словам премьера, работы должны быть начаты, как только это позволят погодные условия.

Напомним, украинские водители массово жалуются на критическое состояние дорог. В том числе и трассы М-05 Киев-Одесса, где дорожное покрытие покрылось глубокими ямами, что приводит к повреждениям автомобилей.