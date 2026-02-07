Россия выпустила по Украине более 400 дронов и около 40 ракет

иллюстративное фото: из открытых источников

Всюду, где разрешает ситуация безопасности, продолжаются спасательные и ремонтные работы на местах российских ударов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

"Свыше 400 дронов и около 40 ракет разных типов было в этой атаке. Основная цель – энергосеть, генерация и распределительные подстанции. Есть повреждения в Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской областях. В Ровно повреждена многоэтажка. В Ладыжине в Винницкой области дронами ударили по админкорпусу обычного аграрного колледжа. Были также удары в Киевской и Харьковской областях. В некоторых регионах продолжают работать силы ПВО", – говорится в сообщении.

Президент Украины отметил, что каждый день РФ может избрать настоящую дипломатию, но выбирает новые удары.

Также он призвал партнеров передать Силам обороны ракеты "петриотам", NASAMS и другим системам.

Напомним, в субботу, 7 февраля, Россия совершила очередную массированную атаку на объекты энергосистемы Украины. В результате атаки многие регионы остались без электроснабжения.