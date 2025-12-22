08:23  22 грудня
У Франківську після вуличної бійки помер 18-річний хлопець
07:56  22 грудня
У Вінниці зіткнулися легковик та вантажівка: троє загиблих
18:24  21 грудня
Якою буде погода в перший день тижня: прогноз синоптиків на 22 грудня
22 грудня 2025, 07:07

Віткофф підсумував переговори з Україною, Росією та європейськими партнерами

22 грудня 2025, 07:07
Читайте также на русском языке
Фото: EPA/UPG
Читайте также
на русском языке

Спецпосланець президента США Стів Віткофф підбив підсумки переговорів щодо можливого мирного врегулювання війни з українською та російською сторонами, а також європейськими партнерами

Про це він повідомив у мережі Х, передає RegioNews.

За словами Віткоффа, з українською делегацією відбулася окрема конструктивна зустріч у форматі США–Україна. Під час переговорів сторони зосередилися на чотирьох ключових питаннях:

  • подальшому розвитку 20-пунктного мирного плану,
  • узгодженні позицій щодо багатосторонніх гарантій безпеки,
  • гарантій безпеки з боку США для України,
  • плану економічного відновлення та розвитку.

"Особливу увагу було приділено обговоренню термінів і послідовності подальших кроків. Україна, як і раніше, повністю віддана досягненню справедливого і стійкого миру. Наш спільний пріоритет – припинити вбивства, забезпечити гарантовану безпеку і створити умови для відновлення, стабільності та довгострокового процвітання України", – написав Віткофф.

В іншому дописі спецпосланець повідомив, що представник Росії Кирил Дмитрієв провів "продуктивні та конструктивні" зустрічі з американською делегацією щодо просування мирного плану президента США Дональда Трампа.

Як відомо, українську делегацію представляли секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов. З боку США у зустрічі взяли участь сам Віткофф, Джаред Кушнер, який є зятем Трампа, а також співробітник Білого дому Джон Груенбаум.

За словами Віткоффа, до обговорень долучилися також ключові радники з нацбезпеки з Європи, щоб скоординувати загальний стратегічний підхід України, США та європейських партнерів.

Нагадаємо, після переговорів у Берліні, які відбулися 14 грудня, спеціальний посланник президента США Стів Віткофф повідомив про значний прогрес, досягнутий під час зустрічі американської та української делегацій.

Раніше повідомлялося, що під час переговорів Віткофф та Джаред Кушнер тиснули на Україну з вимогою вивести війська з підконтрольної частини Донбасу як умови досягнення миру з Росією.

Окрім того, Дональд Трамп шокував заявою, що Зеленський нібито єдиний, кому не подобається мирний план.

Американський президент також заявляв, що Росія погодилася на мирний план, тоді як президент України Володимир Зеленський його ще не прочитав.

Читайте також: Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії

