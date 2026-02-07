В Ровенской области в результате атаки РФ поврежден многоквартирный дом

иллюстративное фото: из открытых источников

Во время российской атаки на 7 февраля в Ровенской области зафиксировали попадание в многоквартирный жилой дом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Ровенскую ОВА.

По предварительной информации руководителя Ровенской ОВА Александра Коваля, два человека получили ранения.

Сейчас в области есть обесточивание. Могут возникать проблемы с водоснабжением.

Остальные службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Как сообщалось, 7 февраля в Ровно после атаки РФ возник масштабный пожар. Город находился под атакой вражеских дронов.