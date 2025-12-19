08:25  19 грудня
Лідери ЄС домовилися надати Україні 90 млрд євро

19 грудня 2025, 07:24
Фото: EPA/UPG
Європейський Союз ухвалив рішення надати Україні фінансову допомогу в розмірі 90 мільярдів євро на період 2026-2027 років

Про це президент Європейської ради Антоніу Кошта повідомив у соцмережі Х, передає RegioNews.

Він зазначив, що країни-учасниці саміту досягли згоди й виконали взяті на себе зобов'язання.

"Ми домовилися. Рішення про надання Україні підтримки в розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки ухвалено. Ми взяли на себе зобов'язання і виконали їх", – написав він.

Як пише "Кореспондент", пізніше президент Європейської ради Антоніу Кошта по завершенню саміту пояснив, що Україна отримає позику, підкріплену бюджетом ЄС, в розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки, яку вона погасить тільки після сплати Росією репарацій.

"У терміновому порядку ми надамо позику, підкріплену бюджетом Європейського Союзу. Це задовольнить нагальні фінансові потреби України, і Україна погасить цю позику лише після того, як Росія сплатить репарації. Союз залишає за собою право використовувати заблоковані активи для погашення цієї позики", – наголосив президент Європейської ради.

За його словами, лідери надали Комісії мандат продовжити роботу над репараційним кредитом на основі іммобілізованих російських активів.

Як відомо, підтримка України була ключовою темою обговорень на саміті ЄС. Однак раніше в ЗМІ була інформація, що в ЕС не змогли домовитися щодо активів РФ.

Нагадаємо, 2 грудня Ірландія оголосила про надання Україні додаткового пакету фінансової допомоги на суму €125 млн. Кошти будуть спрямовані на забезпечення нелетальної військової підтримки та зміцнення енергетичної інфраструктури України, яка страждає від постійних атак з боку Росії.

