На Закарпатті чоловік погрожував підірвати прикордонний підрозділ
На Київщині внаслідок пожежі загинули дві людини
В Одеському ТЦК чоловік намагався поранити себе та погрожував персоналу
17 грудня 2025, 08:23

Поліція вже отримала вказівки готуватися до виборів – Борислав Береза

Ілюстративне фото: Нацполіція
Глава Національної поліції Іван Виговський під час селекторної наради зазначив, що поліція повинна готуватися до можливих виборів

Про це повідомив екс-нардеп Борислав Береза, посилаючись на свої джерела, пише RegioNews.

За його словами, ці слова почули всі присутні, а вже за годину інформація поширилася серед інших співробітників.

"Адекватні поліцейські біля скроні покрутили. Але тепер стає все остаточно зрозумілим про найближчі пріоритети влади. Банкова активно готується до виборів і схоже дала вказівки силовикам. Цікаво, до захисту України вони готуватися не хочуть, а до виборів вже готові?", – наголосив нардеп.

Нагадаємо, раніше Володими Зеленський заявив, що Україна готова до проведення виборів, якщо буде припинення вогню.

За даними ЗМІ, президент дав доручення депутатам розробити законопроєкт, який передбачає можливість проведення виборів під час воєнного стану.

Як відомо, президент США Дональд Трамп вважає, що в Україні необхідно провести вибори. Американський лідер натякнув, що в країні тему війни використовують для того, щоб їх не проводити.

У свою чергу, Володимир Зеленський наголосив, що готовий до виборів, а заяви про те, що він нібито "чіпляється" за крісло, назвав "неадекватною історією".

За словами заступника голови ЦВК Сергія Дубовика, для організації чесного і вільного голосування за міжнародними стандартами потрібно близько шести місяців.

