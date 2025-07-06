17:05  05 июля
Трагедия на пляже в Днепре: утонул 54-летний мужчина
14:39  05 июля
В Харькове мужчина жестоко избил сожительницу: женщину госпитализировали
12:54  05 июля
На Полтавщине пьяный тракторист хотел откупиться от полиции
UA | RU
UA | RU
06 июля 2025, 11:55

Верховный Суд возобновил деятельность пророссийской партии "Наш край", которую возглавляли предатели Деркач и Сальдо

06 июля 2025, 11:55
Читайте також українською мовою
фото: khpg.org
Читайте також
українською мовою

На днях Верховный Суд отменил запрет пророссийской партии "Наш край". Одними из ее лидеров были предатели Андрей Деркач и Владимир Сальдо

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает RegioNews.

Отмечается, что судьи Верховного Суда возобновили деятельность партии, негласным лидером которой был предатель Андрей Деркач.

"Деркач, бежавший в рф и ставший членом верхней палаты парламента. К тому же членом комитета безопасности и обороны. Другим членом "Нашего края" был Владимир Сальдо, который перешел на сторону врага и сейчас возглавляет оккупационную администрацию на левом берегу Херсонщины", ― говорится в сообщении.

У пророссийской партии "Наш край" было много бывших "регионалов" и мелких чиновников, ушедших на сотрудничество с врагом. В то же время, судьи Верховного Суда "не увидели в этом ничего плохого".

"Судьи с паспортами рф типа Львова и Симоненко, судьи с подозрением в коррупции типа Князева, судьи с непонятным состоянием типа Стефанов, Жукова и Дашутина. Теперь судьи, возобновляющие деятельность откровенно пророссийской партии. А не слишком ли скандалов вокруг ключевого суда? продвигают законопроекты, защищающие судей от освобождения. Но похоже, что Офис президента такой Верховный Суд вполне устраивает, а депутаты продвигают законопроекты, защищающие судей от увольнения", ― заявили в ЦПК.

Напомним, ранее журналист Юрий Бутусов отметил, что Президент Украины назначил на пост главы Сумской областной ВГА человека сенатора РФ, а также предателя, сбежавшего и бросившего подчиненных и оружие в начале вторжения в Луганской области. Так Юрий Бутусов охарактеризовал Олега Григорова ― якобы агента известного предателя Андрея Деркача, который учился в Академии ФСБ в Москве.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд партия Верховный суд госизмена Наш край предательство Андрей Деркач Сальдо Владимир
Восхваляла окупантов, чтобы переехать в РФ: в Запорожье судили женщину, которая передавала россиянам данные об ВСУ
03 июля 2025, 16:25
Будут судить бывшего охранника колонии из Херсона, сотрудничавшего с оккупантами
03 июля 2025, 12:29
Жительницу Бердянска приговорили к 12 годам за службу в оккупационной полиции
01 июля 2025, 16:40
Все новости »
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
Обстрелы Харькова и области: погибли мужчина и 8-летний мальчик, ранены 11 гражданских
06 июля 2025, 13:40
В Донецкой области оккупанты убили 3 гражданских, пострадали 7 человек
06 июля 2025, 12:45
Массированный удар по Николаеву: ранены 2 человека, повреждены кафе и банк
06 июля 2025, 12:20
Ночью украинская ПВО приземлила более 100 российских дронов
06 июля 2025, 11:35
Россияне атаковали дронами здание ТЦК в Кременчуге
06 июля 2025, 11:05
Войска РФ нанесли более 500 ударов по Запорожской области: разрушены фабрика и ферма
06 июля 2025, 10:40
Россия атаковала портовую инфраструктуру Николаева, - ОВА
06 июля 2025, 10:05
В Черном море зафиксировали российские корабли с крылатыми ракетами "Калибр"
06 июля 2025, 09:45
Россияне убили 2 и ранили 3 жителей Херсонщины
06 июля 2025, 09:11
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Михаил Ткач
Виктор Шлинчак
Все блоги »