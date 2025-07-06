Верховный Суд возобновил деятельность пророссийской партии "Наш край", которую возглавляли предатели Деркач и Сальдо

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На днях Верховный Суд отменил запрет пророссийской партии "Наш край". Одними из ее лидеров были предатели Андрей Деркач и Владимир Сальдо

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает RegioNews.

Отмечается, что судьи Верховного Суда возобновили деятельность партии, негласным лидером которой был предатель Андрей Деркач.

"Деркач, бежавший в рф и ставший членом верхней палаты парламента. К тому же членом комитета безопасности и обороны. Другим членом "Нашего края" был Владимир Сальдо, который перешел на сторону врага и сейчас возглавляет оккупационную администрацию на левом берегу Херсонщины", ― говорится в сообщении.

У пророссийской партии "Наш край" было много бывших "регионалов" и мелких чиновников, ушедших на сотрудничество с врагом. В то же время, судьи Верховного Суда "не увидели в этом ничего плохого".

"Судьи с паспортами рф типа Львова и Симоненко, судьи с подозрением в коррупции типа Князева, судьи с непонятным состоянием типа Стефанов, Жукова и Дашутина. Теперь судьи, возобновляющие деятельность откровенно пророссийской партии. А не слишком ли скандалов вокруг ключевого суда? продвигают законопроекты, защищающие судей от освобождения. Но похоже, что Офис президента такой Верховный Суд вполне устраивает, а депутаты продвигают законопроекты, защищающие судей от увольнения", ― заявили в ЦПК.