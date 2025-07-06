Верховный Суд возобновил деятельность пророссийской партии "Наш край", которую возглавляли предатели Деркач и Сальдо
На днях Верховный Суд отменил запрет пророссийской партии "Наш край". Одними из ее лидеров были предатели Андрей Деркач и Владимир Сальдо
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает RegioNews.
Отмечается, что судьи Верховного Суда возобновили деятельность партии, негласным лидером которой был предатель Андрей Деркач.
"Деркач, бежавший в рф и ставший членом верхней палаты парламента. К тому же членом комитета безопасности и обороны. Другим членом "Нашего края" был Владимир Сальдо, который перешел на сторону врага и сейчас возглавляет оккупационную администрацию на левом берегу Херсонщины", ― говорится в сообщении.
У пророссийской партии "Наш край" было много бывших "регионалов" и мелких чиновников, ушедших на сотрудничество с врагом. В то же время, судьи Верховного Суда "не увидели в этом ничего плохого".
"Судьи с паспортами рф типа Львова и Симоненко, судьи с подозрением в коррупции типа Князева, судьи с непонятным состоянием типа Стефанов, Жукова и Дашутина. Теперь судьи, возобновляющие деятельность откровенно пророссийской партии. А не слишком ли скандалов вокруг ключевого суда? продвигают законопроекты, защищающие судей от освобождения. Но похоже, что Офис президента такой Верховный Суд вполне устраивает, а депутаты продвигают законопроекты, защищающие судей от увольнения", ― заявили в ЦПК.
Напомним, ранее журналист Юрий Бутусов отметил, что Президент Украины назначил на пост главы Сумской областной ВГА человека сенатора РФ, а также предателя, сбежавшего и бросившего подчиненных и оружие в начале вторжения в Луганской области. Так Юрий Бутусов охарактеризовал Олега Григорова ― якобы агента известного предателя Андрея Деркача, который учился в Академии ФСБ в Москве.