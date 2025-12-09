08:50  09 грудня
Знайшли непритомною: у Києві затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 16-річної дівчини
08:43  09 грудня
У Тернополі на будівництві загинув працівник, впавши з висоти
08:11  09 грудня
Від удару відкинуло на кілька метрів: у Дніпрі авто збило пішохода
09 грудня 2025, 08:24

ЗМІ: Японія відхилила ініціативу ЄС щодо росактивів для України

09 грудня 2025, 08:24
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Японія відмовилася підтримати пропозицію Євросоюзу щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні

Про це пише видання Politico з посиланням на свої джерела, передає RegioNews.

Зазначається, що під час зустрічі міністрів фінансів G7 у понеділок, 8 грудня, Токіо відхилило прохання Брюсселя підтримати план надання Україні російських суверенних активів, що зберігаються в бельгійському банку Euroclear.

Два дипломати ЄС, знайомі з перебігом обговорень, повідомили Politico, що Японія не може використати заморожені на її території російські активи на суму близько 30 мільярдів доларів для надання кредиту Україні. Міністерка фінансів Японії Сацукі Катаяма також пояснила, що використання цих активів ускладнене юридичними проблемами.

Водночас кілька чиновників зазначили, що позиція Японії частково пов’язана з небажанням суперечити США, які виступають проти використання російських активів на користь України.

Нагадаємо, 3 грудня президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн оголосила два рішення щодо фінансування України у 2026-2027 роках, одне з них пропонує використати кошти від заморожених російських активів у ЄС для надання Україні "репараційної позики".

"Я не даю їм нічого": Трамп про відсутність допомоги Україні
09 грудня 2025, 07:28
ЄС планує прийняти Україну до 2030 року, що може призвести до війни з РФ, — Орбан
08 грудня 2025, 21:20
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
На Закарпатті стався землетрус
09 грудня 2025, 10:17
На Хмельниччині чоловік систематично ґвалтував падчерку: отримав довічне ув'язнення
09 грудня 2025, 09:57
Російські удари залишили без світла 5 200 абонентів у Запорізькому районі
09 грудня 2025, 09:41
Через Резерв+ бюджет отримав 1 млрд грн штрафів від військовозобов'язаних
09 грудня 2025, 09:29
На Полтавщині знешкодили бойові частини ракети та безпілотника, які не здетонували
09 грудня 2025, 09:26
Європа на порозі нової системи безпеки: виклики від США, Китаю та Росії
09 грудня 2025, 09:12
Росіяни випустили по Україні 110 БпЛА: зафіксовані влучання на 9 локаціях
09 грудня 2025, 08:59
ДТП у Києві: п'ятеро постраждалих на Броварському проспекті, рух перекрито
09 грудня 2025, 08:57
Знайшли непритомною: у Києві затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 16-річної дівчини
09 грудня 2025, 08:50
У Тернополі на будівництві загинув працівник, впавши з висоти
09 грудня 2025, 08:43
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
