ЗМІ: Японія відхилила ініціативу ЄС щодо росактивів для України

Про це пише видання Politico з посиланням на свої джерела, передає RegioNews.

Зазначається, що під час зустрічі міністрів фінансів G7 у понеділок, 8 грудня, Токіо відхилило прохання Брюсселя підтримати план надання Україні російських суверенних активів, що зберігаються в бельгійському банку Euroclear.

Два дипломати ЄС, знайомі з перебігом обговорень, повідомили Politico, що Японія не може використати заморожені на її території російські активи на суму близько 30 мільярдів доларів для надання кредиту Україні. Міністерка фінансів Японії Сацукі Катаяма також пояснила, що використання цих активів ускладнене юридичними проблемами.

Водночас кілька чиновників зазначили, що позиція Японії частково пов’язана з небажанням суперечити США, які виступають проти використання російських активів на користь України.

Нагадаємо, 3 грудня президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн оголосила два рішення щодо фінансування України у 2026-2027 роках, одне з них пропонує використати кошти від заморожених російських активів у ЄС для надання Україні "репараційної позики".