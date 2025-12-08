Стефанчук підписав держбюджет-2026: документ передали Зеленському

Фото: УП

Голова ВР Руслан Стефанчук підписав ухвалений парламентом законопроєкт №14000 "Про Державний бюджет України на 2026 рік"

Як інформує "Інтерфакс-Україна", відповідна позначка з'явилася у картці документа на сайті парламенту, передає RegioNews.

Наразі бюджет передано на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Основні показники бюджету-2026

Оборона: 100% власних доходів держави спрямовуються на Сили Оборони.

У 2026 році витрати на армію становитимуть 2,8 трлн грн – майже 60% усіх видатків.

Освіта: 273,9 млрд грн (+75 млрд до 2025 року). Зокрема, 195,3 млрд грн підуть на підвищення зарплат педагогічних і науково-педагогічних працівників на 30% із 1 січня 2026 року, а також на запровадження нової системи оплати праці з вересня 2026-го.

Охорона здоров’я: 258,6 млрд грн (+38,8 млрд до 2025 року).

Підтримка ВПО: 72,6 млрд грн.

Ветеранська політика: 18,9 млрд грн (+6,3 млрд).

Соціальна підтримка: 468,5 млрд грн (+47,6 млрд).

Економічні програми. У бюджеті закладені кошти на програми:

"5-7-9%",

розвиток індустріальних парків,

компенсацію української техніки,

грантові програми для бізнесу,

житло для українців за "єОселею".

Підтримка регіонів

На регіональні потреби, включно з прифронтовими, передбачено 293 млрд грн – на оплату праці педагогів, фінансування місцевих бюджетів, шкільне харчування, освіту, медицину та компенсацію різниці в тарифах.

Макроекономічні прогнози на 2026 рік

ВВП: 10,31 трлн грн (зростання)

Середня зарплата: близько 30 тис. грн

Доходи бюджету: 2,92 трлн грн (+446,8 млрд до 2025 року)

Видатки: 4,83 трлн грн (+134,5 млрд)

Нагадаємо, 3 грудня Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2026 рік. За документ проголосували 257 народних депутатів.

