Стефанчук підписав держбюджет-2026: документ передали Зеленському
Голова ВР Руслан Стефанчук підписав ухвалений парламентом законопроєкт №14000 "Про Державний бюджет України на 2026 рік"
Як інформує "Інтерфакс-Україна", відповідна позначка з'явилася у картці документа на сайті парламенту, передає RegioNews.
Наразі бюджет передано на підпис президенту Володимиру Зеленському.
Основні показники бюджету-2026
Оборона: 100% власних доходів держави спрямовуються на Сили Оборони.
У 2026 році витрати на армію становитимуть 2,8 трлн грн – майже 60% усіх видатків.
Освіта: 273,9 млрд грн (+75 млрд до 2025 року). Зокрема, 195,3 млрд грн підуть на підвищення зарплат педагогічних і науково-педагогічних працівників на 30% із 1 січня 2026 року, а також на запровадження нової системи оплати праці з вересня 2026-го.
Охорона здоров’я: 258,6 млрд грн (+38,8 млрд до 2025 року).
Підтримка ВПО: 72,6 млрд грн.
Ветеранська політика: 18,9 млрд грн (+6,3 млрд).
Соціальна підтримка: 468,5 млрд грн (+47,6 млрд).
Економічні програми. У бюджеті закладені кошти на програми:
- "5-7-9%",
- розвиток індустріальних парків,
- компенсацію української техніки,
- грантові програми для бізнесу,
- житло для українців за "єОселею".
Підтримка регіонів
На регіональні потреби, включно з прифронтовими, передбачено 293 млрд грн – на оплату праці педагогів, фінансування місцевих бюджетів, шкільне харчування, освіту, медицину та компенсацію різниці в тарифах.
Макроекономічні прогнози на 2026 рік
- ВВП: 10,31 трлн грн (зростання)
- Середня зарплата: близько 30 тис. грн
- Доходи бюджету: 2,92 трлн грн (+446,8 млрд до 2025 року)
- Видатки: 4,83 трлн грн (+134,5 млрд)
Нагадаємо, 3 грудня Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2026 рік. За документ проголосували 257 народних депутатів.
