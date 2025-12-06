У Трампа зробили нову заяву про мир в Україні

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Україна та РФ зараз «ближчі, ніж будь-коли» до укладення мирної угоди щодо припинення війни

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву посла США при НАТО Метью Вітакера під час форуму в міста Доха в Катарі.

"Знаєте, ми близькі до миру. Ми ближчі, ніж будь-коли", – сказав він у відповідь на питання, коли вже буде підписано мирну угоду між Україною та РФ.

Вітакер зауважив, що президент США Дональд Трамп вважає, що зараз є "складна ситуація".

Дипломат також заявив, що обидві сторони буквально "крутять носом" та відмовляються від компромісу.

Раніше Трамп заявив, що США припинили фінансову підтримку України. На його думку, зупинка безплатної військової допомоги США змушує Київ шукати нові джерела фінансування та постачання озброєнь.