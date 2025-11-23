14:41  22 листопада
23 листопада 2025, 10:06

ЄС підготувала три ключові пункти контропозиції до мирного плану Трампа щодо України

23 листопада 2025, 10:06
Фото: ілюстративне
ЄС представив власний план щодо врегулювання конфлікту в Україні, який відрізняється від пропозицій Трампа

Про це йдеться у повідомленні The Washington Post, передає RegioNews.

Європейські союзники підготували власний пакет пропозицій у відповідь на план, який просуває Дональд Трамп щодо врегулювання російсько-української війни. Представники ЄС прибули з відповідним документом на перемовини в Женеву, де презентували свої ключові позиції та бачення подальших кроків.

У центрі європейської пропозиції три базові положення.

  • Перше стосується відсутності будь-яких обмежень на Збройні сили України. ЄС наголошує, що українська армія повинна мати можливість зберігати і розвивати власний оборонний потенціал у повному обсязі.
  • Другий пункт передбачає повернення Україні контролю над стратегічними об’єктами, серед яких Запорізька атомна електростанція, Каховська дамба та Кінбурнська коса. Крім того, Україні мають гарантувати вільні та безпечні переходи через Дніпро.
  • Третє положення стосується територіальних питань, які пропонують обговорювати лише після встановлення сталого режиму припинення вогню. Європейські сторони підкреслюють, що перемир’я не повинно передбачати виведення українських військ з Донбасу.

За їхнім задумом, це дозволить уникнути односторонніх поступок та забезпечити більш рівні умови для подальшого політичного діалогу.

За даними видання, європейська делегація планує продовжувати консультації з міжнародними партнерами, щоб узгодити спільну позицію щодо майбутніх переговорних форматів та можливих сценаріїв припинення конфлікту.

Раніше повідомлялося, вже сьогодні 23 листопада у Женеві має відбутися ключова зустріч представників України, США та ЄС для обговорення можливих параметрів майбутньої мирної угоди.

Нагадаємо, Зеленський обрав делегацію на переговори із США та Росії. Її очолить Єрмак, а до складу увійдуть Буданов та Умєров. Також до складу делегації увійшли секретар РНБО Рустем Умєров та його заступник Євгеній Острянський, начальник ГУР Кирило Буданов, начальник Генштабу Андрій Гнатов, голова СЗР Олег Іващенко, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, заступник голова СБУ Олександр Поклад та радник Єрмака Олександр Бевз.

Як відомо, Володимир Зеленський звернувся до українців і заявив, що зараз для України один із найважчих моментів історії, оскільки вона стоїть перед важким вибором.

