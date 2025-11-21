Колишньому депутату Київради оголосили підозру в несплаті 12 млн податків

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Ексдепутату Київради Денису Комарницькому заочно повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Українська правда".

"Колишньому депутату Київської міської ради, який зараз є адвокатом, заочно повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах", – йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній депутат придбав 48 квартир в елітних ЖК міста Києва, частину з яких продав на загальну суму 68 млн гривень. При цьому він не сплатив податки з укладених угод на майже12 млн гривень.

Відтак дії чоловіка кваліфіковано за ч.3 ст.212 КК України, а саме як ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Прокурори не називають ім'я підозрюваного, але за даними журналістів, йдеться про Комарницького, який переховується за кордоном.

Нагадаємо, наприкінці жовтня журналісти знайшли недобудований палац Комарницького на Київщині. Йдеться про маєток площею 3135,8 кв. м на березі річки Козинка та землю навколо. Комарницький, за документом, мав сплатити 2,65 млн доларів, а менеджерка – розв'язати питання з арештом. Згодом суд дійсно зняв арешти.

Як повідомлялось, Денис Комарницький разом із дружиною Іриною у період 2016-2018 років володіли щонайменше 110 квартирами в Києві.