14:02  22 листопада
На Львівщині без світла залишились понад 150 населених пунктів
10:47  22 листопада
Росіяни вночі атакували Дніпропетровську область ударними дронами
07:56  22 листопада
У Тернополі зростає кількість жертв після ракетного удару
UA | RU
UA | RU
21 листопада 2025, 15:37

Колишньому депутату Київради оголосили підозру в несплаті 12 млн податків

21 листопада 2025, 15:37
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Ексдепутату Київради Денису Комарницькому заочно повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Українська правда".

"Колишньому депутату Київської міської ради, який зараз є адвокатом, заочно повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах", – йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній депутат придбав 48 квартир в елітних ЖК міста Києва, частину з яких продав на загальну суму 68 млн гривень. При цьому він не сплатив податки з укладених угод на майже12 млн гривень.

Відтак дії чоловіка кваліфіковано за ч.3 ст.212 КК України, а саме як ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Прокурори не називають ім'я підозрюваного, але за даними журналістів, йдеться про Комарницького, який переховується за кордоном.

Нагадаємо, наприкінці жовтня журналісти знайшли недобудований палац Комарницького на Київщині. Йдеться про маєток площею 3135,8 кв. м на березі річки Козинка та землю навколо. Комарницький, за документом, мав сплатити 2,65 млн доларів, а менеджерка – розв'язати питання з арештом. Згодом суд дійсно зняв арешти.

Як повідомлялось, Денис Комарницький разом із дружиною Іриною у період 2016-2018 років володіли щонайменше 110 квартирами в Києві.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Денис Комарницький Київрада Київ податки політика прокуратура
У Києві правоохоронці викрили офіс, який організував міжнародну шахрайську фінансову біржу
21 листопада 2025, 14:42
У Києві з початку року оштрафували понад 10 блогерів за використання поліцейської форми для відеохайпу
20 листопада 2025, 18:47
Викрав лікаря та вимагав $2 млн: у Києві псевдоправоохоронця засудили до 10 років
19 листопада 2025, 16:37
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Стало відомо, скільки українців подали заявку на "Зимову підтримку"
22 листопада 2025, 15:11
Росіяни окупували ще 4 населені пункти на Донеччині
22 листопада 2025, 14:41
Україна оголосила у розшук Міндіча і Цукермана
22 листопада 2025, 14:16
На Львівщині без світла залишились понад 150 населених пунктів
22 листопада 2025, 14:02
Єрмак очолить українську делегацію для переговорів із США та РФ
22 листопада 2025, 13:25
У ДБР оприлюднили перші результати розслідування у справі "Мідас"
22 листопада 2025, 13:12
"Нафтогаз" підписав важливу угоду про постачання газу із США
22 листопада 2025, 12:28
У Білорусі помилували десятки громадян України: подробиці
22 листопада 2025, 11:59
Українські прикордонники знищили рідкісну машину окупантів на Донеччині
22 листопада 2025, 11:22
У США сумніваються у перемозі України у війні з Росією
22 листопада 2025, 10:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Всі блоги »