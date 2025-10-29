22:03  29 октября
На Одесщине стартует отопительный сезон: когда в домах станет тепло
19:43  29 октября
В Киеве гражданина Турции подозревают в сексуальном насилии над 10-летним мальчиком
19:30  29 октября
Смертельное ДТП в Житомирской области: пассажир погиб, а водитель скрылся с места аварии
UA | RU
UA | RU
29 октября 2025, 23:11

Журналисты нашли недостроенный дворец Комарницкого в Киевской области

29 октября 2025, 23:11
Читайте також українською мовою
фото: Bihus.Info
Читайте також
українською мовою

Найден неарестованный актив главного фигуранта громкой спецоперации НАБУ и САП Дениса Комарницкого

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Bihus.Info.

По данным журналистов, речь идет о недостроенном дворце в Козине, который в свое время Комарницкий "вторговал" в окружение эксминистра Александра Клименко.

Речь идет о имении площадью 3135,8 кв. м на берегу реки Козинка и землю вокруг.

Комарницкий, по документу, должен был оплатить 2,65 млн долларов, а менеджер – решить вопрос с арестом. Впоследствии суд действительно снял аресты.

Как сообщалось, Денис Комарницкий вместе с женой Ириной в период 2016-2018 годов владели по меньшей мере 110 квартирами в Киеве. Об этом говорится в расследовании "Следствие.Инфо". По данным издания, в жилом комплексе "Комфорт Таун" на левом берегу столицы Комарницкие было 52 квартиры. Еще 48 квартир было у них в ЖК Central Park в районе метро "Лыбидская". В ЖК Tetris Hall у Ирины Комарницкой обнаружили еще 10 квартир.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Денис Комарницкий Недвижимость Киевская область расследование САП НАБУ
В Киевской области погиб мотоциклист: что известно
29 октября 2025, 20:45
В Киевской области разоблачили 48-летнего мужчину, который принуждал детей к созданию порнографии
28 октября 2025, 13:47
На Киевщине несовершеннолетний на скутере сбил 13-летнюю девочку
28 октября 2025, 13:26
Все новости »
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Певица Алина Гросу попала в скорую: артистка объяснила, что с ней произошло
30 октября 2025, 00:50
"Что можно было сделать": муж Оли Поляковой впервые прокомментировал замужество старшей дочери
30 октября 2025, 00:30
Почти 100 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет уехали из Украины за 2 месяца
29 октября 2025, 22:55
Закарпатцев призывают реагировать на тревогу: ОВА напоминает о безопасности
29 октября 2025, 22:52
Ветеранам повысят зарплату до 16 000 грн за общественно полезные работы, – Свириденко
29 октября 2025, 22:32
Медики заявили о преследовании из-за смерти пациента-миллионера в Одессе
29 октября 2025, 22:25
На Одесщине стартует отопительный сезон: когда в домах станет тепло
29 октября 2025, 22:03
Решилась из-за больших долгов: в Ровенской области женщина ограбила собственную родственницу
29 октября 2025, 21:50
Кабмин расширяет грантовую программу "Собственное дело": в 2026 году возрастут суммы выплат, — Свириденко
29 октября 2025, 21:42
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Алексей Гончаренко
Все блоги »