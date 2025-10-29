Журналисты нашли недостроенный дворец Комарницкого в Киевской области

фото: Bihus.Info

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Bihus.Info.

По данным журналистов, речь идет о недостроенном дворце в Козине, который в свое время Комарницкий "вторговал" в окружение эксминистра Александра Клименко.

Речь идет о имении площадью 3135,8 кв. м на берегу реки Козинка и землю вокруг.

Комарницкий, по документу, должен был оплатить 2,65 млн долларов, а менеджер – решить вопрос с арестом. Впоследствии суд действительно снял аресты.

Как сообщалось, Денис Комарницкий вместе с женой Ириной в период 2016-2018 годов владели по меньшей мере 110 квартирами в Киеве. Об этом говорится в расследовании "Следствие.Инфо". По данным издания, в жилом комплексе "Комфорт Таун" на левом берегу столицы Комарницкие было 52 квартиры. Еще 48 квартир было у них в ЖК Central Park в районе метро "Лыбидская". В ЖК Tetris Hall у Ирины Комарницкой обнаружили еще 10 квартир.