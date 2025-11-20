15:21  21 листопада
Дощ, сніг та ожеледиця: українців попередили про погіршення погоди
13:49  21 листопада
У Полтаві працівнику ТЦК зламали ногу
11:07  21 листопада
Російський авіаудар по Запоріжжю: вже 10 постраждалих
20 листопада 2025, 18:22

Україна отримала від США новий мирний план і готує перемовини з Трампом

20 листопада 2025, 18:22
Україна отримала від Сполучених Штатів новий мирний план, що передбачає конкретні кроки для деескалації конфлікту та відновлення миру на сході країни

Про це повідомляє Офіс президента, передає RegioNews.

Під час сьогоднішньої зустрічі з американськими дипломатами президент Володимир Зеленський позначив ключові принципи, на яких Україна не готова йти на поступки, і сторони домовилися спільно доопрацювати ці пункти.

Головною метою плану є створення безпечної політичної та економічної основи для завершення війни та відновлення територіальної цілісності України. Проте, як зазначив Зеленський, є ряд питань, які потребують додаткових переговорів і уточнень.

Незабаром також запланована телефонна розмов між Зеленським та Дональдом Трампом, під час якої вони обговорять деталі мирного плану, можливі варіанти компромісів, а також наступні дипломатичні кроки для досягнення мирного врегулювання конфлікту.

Цей новий мирний план є важливим етапом у міжнародних зусиллях, спрямованих на стабілізацію ситуації в Україні та знаходження довгострокового рішення для припинення бойових дій.

Нагадаємо, у листі президента Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн до лідерів держав Європейського Союзу, датованому 17 листопада, зазначено, що війна в Україні має завершитися наприкінці 2026 року.

Україна США план
