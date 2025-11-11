Помер відомий український політик

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У США помер народний депутат України III скликання, підприємець Геннадій Балашов. Йому було 65 років

Про його смерть повідомив підсанкційний політик Артем Дмитрук, передає RegioNews.

Він висловив співчуття рідним та не повідомив ніяких деталей.

Причини смерті Балашова не повідомляються. Відомо, що останнім часом він проживав у США.

Нагадаємо, у липні 2025 року президент України Володимир Зеленський увів у дію санкції проти Балашова нібито за підрив державного суверенітету та інтересі країни. За словами Зеленського, санкції стали черговим кроком держави в межах протидії загрозам національній безпеці.