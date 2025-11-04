Зеленський звинуватив Орбана у підтримці Путіна

фото: Офіс президента

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на саміті розширення ЄС, передає RegioNews.

"Мені б не хотілося, щоб Віктор Орбан і далі підтримував Росію, адже блокування вступу України до ЄС – це дуже конкретна форма підтримки Путіна з боку Віктора Орбана", – заявив він.

На думку Зеленського, відносинами між Україною та Угорщиною не можна жертвувати заради майбутніх парламентських виборів в Угорщині.

Нагадаємо, до 56% зріс відсоток українців, які вірять, що протягом 10 років Україна буде процвітаючою і перебуватиме у складі Євросоюзу. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.