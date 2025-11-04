Зеленський звинуватив Орбана у підтримці Путіна
Прем'єр-міністр Угорщини Орбан фактично підтримує російського диктатора Путіна, оскільки блокує вступ України до ЄС
Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на саміті розширення ЄС, передає RegioNews.
"Мені б не хотілося, щоб Віктор Орбан і далі підтримував Росію, адже блокування вступу України до ЄС – це дуже конкретна форма підтримки Путіна з боку Віктора Орбана", – заявив він.
На думку Зеленського, відносинами між Україною та Угорщиною не можна жертвувати заради майбутніх парламентських виборів в Угорщині.
Нагадаємо, до 56% зріс відсоток українців, які вірять, що протягом 10 років Україна буде процвітаючою і перебуватиме у складі Євросоюзу. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.