Суд залишив Шуфрича під вартою до 4 жовтня

Шевченківський районний суд Києва 24 вересня не задовольнив клопотання захисту та залишив без змін запобіжний захід для народного депутата Нестора Шуфрича, якого обвинувачують у державній зраді. Він і надалі перебуватиме під вартою щонайменше до 4 жовтня

Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.

Адвокати просили перевести Шуфрича під домашній арешт, посилаючись на погіршення його здоров'я та потребу в медичній реабілітації. Захисники наголошували на проблемах зі слухом та постійному болю після операції.

Сам Шуфрич у суді заявив, що вже сім місяців потерпає від болю й не отримав необхідної післяопераційної допомоги.

"Ризиків немає, куди я втечу? Хіба що, як суддю Чауса, мене хтось викраде", – сказав депутат.

Прокурори наполягли на тому, що ризики переховування та впливу на свідків зберігаються.

Окрім того, під час засідання обвинувачення зачитало частину обвинувального акта, де йдеться, що Шуфрич виконував завдання колишнього секретаря РНБО часів Януковича Володимира Сівковича, якого вважають агентом ФСБ та координатором російської агентури в Україні.

Решту матеріалів обвинувачення планують оголосити на наступних засіданнях.

Нагадаємо, у вересні 2023 році під час обшуків у нардепа Нестора Шуфрича виявили георгіївські стрічки, медалі та кітелі збройних сил РФ. Того ж дня Шуфричу обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Верховна Рада на засіданні 20 вересня зняла Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова.

З 15 вересня 2023 року нардеп перебуває у СІЗО без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення.