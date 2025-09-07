У світі відреагували на наймасованіший удар Росії по Україні
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на РБК-Україна.
Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова завила, що Росія стає дедалі зухвалішою, завдавши удару по будівлі Кабінету міністрів у Києві.
На думку президента Латвії Едгарса Ринкевичса, своїми діями Кремль продемонстрував, що пішов на ескалацію конфлікту.
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Путін "хоче вбити якомога більше українців".
Глава МЗС Естонії Маргус Тсакхна вважає, що російські терористичні "антирекорди" вимагають рішучої відповіді.
Нагадаємо, 7 вересня Росія запустила по Україні рекордну кількість дронів. Влучання зафіксували у багатьох регіонах.
