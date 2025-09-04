11:52  04 вересня
На Рівненщині 5-річна дівчинка випала з вікна шостого поверху на дах перукарні
Любовна афера в Тернополі: чоловік обдурив іноземку на 37 тисяч євро
Наслідки війни: скільки будинків у Харкові знесуть
04 вересня 2025, 12:13

Рада ухвалила рішення про відновлення трансляцій засідань

04 вересня 2025, 12:13
Фото: Железняк
Парламент підтримав рішення про відновлення публічних трансляцій засідань Верховної Ради

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.

Рішення підтримали 266 нардепів.

"Після майже 4-х років "Рада" відновила свою трансляцію засідань Парламенту", – йдеться у повідомленні.

Водночас ідею розпочати трансляції вже сьогодні депутати не підтримали – "за" проголосували лише 146 нардепів.

За словами Железняка, телеканал "Рада" транслюватиме пленарні засідання лише з середини вересня.

Нагадаємо, 4 вересня очільник Держфінмоніторингу та ексголова Полтавської ОВА Філіп Пронін виступили у Верховній Раді через справу про можливі зловживання під час будівництва фортифікацій в Донецькій області. Під час виступу Пронін заперечив усі звинувачення.

