Фото: Железняк

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.

Рішення підтримали 266 нардепів.

"Після майже 4-х років "Рада" відновила свою трансляцію засідань Парламенту", – йдеться у повідомленні.

Водночас ідею розпочати трансляції вже сьогодні депутати не підтримали – "за" проголосували лише 146 нардепів.

За словами Железняка, телеканал "Рада" транслюватиме пленарні засідання лише з середини вересня.

Нагадаємо, 4 вересня очільник Держфінмоніторингу та ексголова Полтавської ОВА Філіп Пронін виступили у Верховній Раді через справу про можливі зловживання під час будівництва фортифікацій в Донецькій області. Під час виступу Пронін заперечив усі звинувачення.