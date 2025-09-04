Рада ухвалила рішення про відновлення трансляцій засідань
Парламент підтримав рішення про відновлення публічних трансляцій засідань Верховної Ради
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.
Рішення підтримали 266 нардепів.
"Після майже 4-х років "Рада" відновила свою трансляцію засідань Парламенту", – йдеться у повідомленні.
Водночас ідею розпочати трансляції вже сьогодні депутати не підтримали – "за" проголосували лише 146 нардепів.
За словами Железняка, телеканал "Рада" транслюватиме пленарні засідання лише з середини вересня.
Нагадаємо, 4 вересня очільник Держфінмоніторингу та ексголова Полтавської ОВА Філіп Пронін виступили у Верховній Раді через справу про можливі зловживання під час будівництва фортифікацій в Донецькій області. Під час виступу Пронін заперечив усі звинувачення.