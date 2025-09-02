Трамп заявив, що "дуже розчарований" Путіним
Президент США Дональд Трамп "дуже розчарований" Володимиром Путіним, який досі не погодився на зустріч з Володимиром Зеленським
Як передає RegioNews, про це американський лідер заявив в інтерв'ю CNN.
"Я дуже розчарований у ньому. Ми з ним завжди мали чудові стосунки. Я дуже розчарований. Тисячі людей гинуть. Це не американці гинуть, а росіяни та українці", – зауважив Трамп.
Він знову повторив, що ця війна ніколи б не почалася, якби він був президентом США.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Мерц назвав Путіна "найсерйознішим військовим злочинцем нашого часу". На його думку, світ "зобов'язаний чітко знати, як поводитися з воєнними злочинцями".
