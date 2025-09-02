Канцлер Німеччини назвав Путіна "найсерйознішим військовим злочинцем нашого часу"

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив в інтерв'ю телеканалу Sat.1,повідомляє RegioNews із посиланням на n-tv.

"Він (Путін – ред.) воєнний злочинець. Він, можливо, найсерйозніший воєнний злочинець нашого часу, якого ми зараз бачимо у великих масштабах", – сказав очільник Німеччини.

На думку Мерца, світ "зобов'язаний чітко знати, як поводитися з воєнними злочинцями".

