Канцлер Німеччини назвав Путіна "найсерйознішим військовим злочинцем нашого часу"
Очільник РФ Володимир Путін, «можливо, найсерйозніший військовий злочинець нашого часу»
Про це канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив в інтерв'ю телеканалу Sat.1,повідомляє RegioNews із посиланням на n-tv.
"Він (Путін – ред.) воєнний злочинець. Він, можливо, найсерйозніший воєнний злочинець нашого часу, якого ми зараз бачимо у великих масштабах", – сказав очільник Німеччини.
На думку Мерца, світ "зобов'язаний чітко знати, як поводитися з воєнними злочинцями".
Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав можливе місце переговорів Путіна та Зеленського. Це може бути місто Женева у Швейцарії.
