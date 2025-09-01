19:33  01 вересня
Українські військові звільнили важливий населений пункт на Донеччині
17:06  01 вересня
У Дії з’явився штучний інтелект
14:28  01 вересня
Спека в Україні триває: 2 вересня очікується до +34
01 вересня 2025, 21:53

Зеленський обговорив із премʼєром Португалії майбутні гарантії безпеки України

01 вересня 2025, 21:53
фото: Офіс Президента України
Президент Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з премʼєр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру

Про це президент України повідомив в Х, передає RegioNews.

За словами Зеленського, він обговорив із головою уряду Португалії обговорив дипломатичну роботу та напрацювання гарантій безпеки.

"У четвер відбудеться засідання коаліції охочих, на якому ми обговоримо підготовлені пункти гарантування безпеки. Розраховуємо на участь Португалії в них", – зазначив Зеленський.

Також він зазначив, що Україна розглядає членство в ЄС одним із головних компонентів гарантій безпеки, і разом з Монтенегру погодився, що "на цьому шляху не можна допустити поділу між Україною та Молдовою".

Як повідомлялось, Зеленський відреагував на виїзд з України чоловіків віком 18-22 роки. На його думку, це не вплинуло на обороноздатність країни.

гарантії безпеки Португалія Україна Володимир Зеленський політика
