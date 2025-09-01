Зеленський обговорив із премʼєром Португалії майбутні гарантії безпеки України

фото: Офіс Президента України

Президент Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з премʼєр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру

Про це президент України повідомив в Х, передає RegioNews.

За словами Зеленського, він обговорив із головою уряду Португалії обговорив дипломатичну роботу та напрацювання гарантій безпеки.

"У четвер відбудеться засідання коаліції охочих, на якому ми обговоримо підготовлені пункти гарантування безпеки. Розраховуємо на участь Португалії в них", – зазначив Зеленський.

Також він зазначив, що Україна розглядає членство в ЄС одним із головних компонентів гарантій безпеки, і разом з Монтенегру погодився, що "на цьому шляху не можна допустити поділу між Україною та Молдовою".

