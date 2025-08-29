Польща відіграватиме ключову роль у забезпеченні майбутніх гарантій безпеки Україні
Польща розповіла, який внесок готова зробити в гарантії безпеки Україні
Про це RMF FM розповів заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський, передає RegioNews.
Залевський повторив позицію польської влади про те, що Польща не відправлятиме військ в Україну через значну загрозу на своїх кордонах з РФ та Білоруссю.
Натомість гарантії, що готуються в межах "коаліції рішучих", передбачають присутність європейських військ в Україні та операцію з захисту українського неба, що стане можливим після закінчення російсько-українських бойових дій.
Нагадаємо, на тлі розмов про іноземну військову місію в Україні позиція Польщі залишається незмінною – вона не відправлятиме своїх військових.
