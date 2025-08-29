У Німеччині заявили, що війна в Україні може тривати ще багато місяців

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що війна РФ проти України триватиме ще багато місяців

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Le Figaro.

За словами німецького політика, партнери України готові продовжувати їй допомогу в умовах повномасштабної війни.

"Ця війна може тривати ще багато місяців. Ми повинні, у будь-якому разі, до цього підготуватися. Ми готові", – заявив Мерц.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що майбутні гарантії безпеки для України мають бути максимально наближеними до рівня НАТО.