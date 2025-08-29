Зеленський відреагував на виїзд з України чоловіків віком 18-22 роки

фото: Суспільне

На думку президента, рішення про дозвіл на виїзд з України чоловіків віком 18-22 роки не вплинуло на обороноздатність країни

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Українську правду.

Зеленський зазначив, що таке рішення націлене на те, щоб чим більше хлопчиків-українців закінчували школи і ВНЗ в Україні.

"Статистика погіршується. У нас хлопчиків, які закінчують школу в Україні стає все менше і менше. У нас було широке коло консультацій, передусім з військовими і освітянами. Нам дуже потрібно, якщо ми хочемо зберегти хлопчиків-українців в Україні, нам передусім потрібно, щоб вони тут закінчили школу. І щоб батьки їх не вивозили. А вони їх починають вивозити без закінчення школи", – йдеться у повідомленні.

Також Зеленський додав, що прикордонники не фіксують масового виїзду 18-22-річних.

Раніше у ДПСУ повідомили, як чоловікам віком від 18 до 22 років виїхати за кордон. Чоловікам потрібно буде мати військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі.