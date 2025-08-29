15:45  29 серпня
Літо в Україні завершиться спекою до +33 градусів
12:50  29 серпня
Племінниця стала жертвою: на Вінниччині чоловіка засудили за сексуальне насильство
09:59  29 серпня
На Хмельниччині вантажівка протаранила поліцейські авто: постраждали п'ятеро людей
29 серпня 2025, 16:19

Зеленський відреагував на виїзд з України чоловіків віком 18-22 роки

29 серпня 2025, 16:19
фото: Суспільне
На думку президента, рішення про дозвіл на виїзд з України чоловіків віком 18-22 роки не вплинуло на обороноздатність країни

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Українську правду.

Зеленський зазначив, що таке рішення націлене на те, щоб чим більше хлопчиків-українців закінчували школи і ВНЗ в Україні.

"Статистика погіршується. У нас хлопчиків, які закінчують школу в Україні стає все менше і менше. У нас було широке коло консультацій, передусім з військовими і освітянами. Нам дуже потрібно, якщо ми хочемо зберегти хлопчиків-українців в Україні, нам передусім потрібно, щоб вони тут закінчили школу. І щоб батьки їх не вивозили. А вони їх починають вивозити без закінчення школи", – йдеться у повідомленні.

Також Зеленський додав, що прикордонники не фіксують масового виїзду 18-22-річних.

Раніше у ДПСУ повідомили, як чоловікам віком від 18 до 22 років виїхати за кордон. Чоловікам потрібно буде мати військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі.

політика Володимир Зеленський суспільство виїзд за кордон чоловіки віком 18-22
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
