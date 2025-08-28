Зеленський закликав не знімати санкції з РФ
Президент Володимир Зеленський провів розмову із європейськими лідерами, які підтримали Україну після масштабного удару росіян
Як повідомляє RegioNews, про це він написав у Telegram.
Український лідер наголосив, що ключова сила у протидії агресії полягає в єдності партнерів.
"Наша сила - у нашій єдності. І дуже тішить, що наша позиція єдина: для досягнення миру необхідно чинити більший тиск на Росію", – зазначив Зеленський.
Президент України підкреслив, що санкції проти РФ є дієвими й повинні залишатися в силі.
Нагадаємо, Україна та Канада домовились про синхронізацію санкцій проти РФ. Сторони наголосили на необхідності нових санкційних рішень, які поширюються й на компанії, що опосередковано працюють з Росією.
