Швейцарія профінансує 12 проєктів відбудови України на 140 мільйонів доларів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Швейцарія профінансує 12 проєктів майже на 140 млн доларів США у межах міжурядової угоди з Україною

Як передає RegioNews, про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Світло у прифронтових містах, нове виробництво у Кременчуці кріплень для євроколії, житло для ВПО й сучасні лікарні. Усе це стане можливим завдяки 12 проєктам зі Швейцарією на понад 93 млн франків у межах міжурядової угоди", – зазначила вона.

Компанії втілюватимуть проєкти у таких сферах:

Енергетика та інфраструктура — Hitachi Energy, Elektrobedarf Troller, Schwihag, Arthur Flury;

Житло — Divario, DM Bau, Glas Trösch Group;

Освіта — Rehau, Geberit;

Здоров’я — Roche, Innovatec Med;

Гуманітарне розмінування — FSD.

Усі ці проєкти стартують восени 2025 року.

