Швейцарія профінансує 12 проєктів відбудови України на 140 мільйонів доларів
Швейцарія профінансує 12 проєктів майже на 140 млн доларів США у межах міжурядової угоди з Україною
Як передає RegioNews, про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
"Світло у прифронтових містах, нове виробництво у Кременчуці кріплень для євроколії, житло для ВПО й сучасні лікарні. Усе це стане можливим завдяки 12 проєктам зі Швейцарією на понад 93 млн франків у межах міжурядової угоди", – зазначила вона.
Компанії втілюватимуть проєкти у таких сферах:
- Енергетика та інфраструктура — Hitachi Energy, Elektrobedarf Troller, Schwihag, Arthur Flury;
- Житло — Divario, DM Bau, Glas Trösch Group;
- Освіта — Rehau, Geberit;
- Здоров’я — Roche, Innovatec Med;
- Гуманітарне розмінування — FSD.
Усі ці проєкти стартують восени 2025 року.
Як повідомлялось, Україна і США планують запуск масштабного видобутку корисних копалин. Реалізацію цих проєктів планують розпочати упродовж наступних 18 місяців у межах двосторонньої угоди про надра.
