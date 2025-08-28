19:55  28 серпня
28 серпня 2025, 21:59

Швейцарія профінансує 12 проєктів відбудови України на 140 мільйонів доларів

28 серпня 2025, 21:59
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Швейцарія профінансує 12 проєктів майже на 140 млн доларів США у межах міжурядової угоди з Україною

Як передає RegioNews, про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Світло у прифронтових містах, нове виробництво у Кременчуці кріплень для євроколії, житло для ВПО й сучасні лікарні. Усе це стане можливим завдяки 12 проєктам зі Швейцарією на понад 93 млн франків у межах міжурядової угоди", – зазначила вона.

Компанії втілюватимуть проєкти у таких сферах:

  • Енергетика та інфраструктура — Hitachi Energy, Elektrobedarf Troller, Schwihag, Arthur Flury;
  • Житло — Divario, DM Bau, Glas Trösch Group;
  • Освіта — Rehau, Geberit;
  • Здоров’я — Roche, Innovatec Med;
  • Гуманітарне розмінування — FSD.

Усі ці проєкти стартують восени 2025 року.

Як повідомлялось, Україна і США планують запуск масштабного видобутку корисних копалин. Реалізацію цих проєктів планують розпочати упродовж наступних 18 місяців у межах двосторонньої угоди про надра.

