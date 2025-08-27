Азербайджан підтримав територіальну цілісність України

фото: president.az

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "АЗЕРТАДЖ".

За словами азербайджанського лідера, ця позиція зумовлена власним досвідом держави, яка "постраждала від порушення своєї територіальної цілісності".

Алієв наголосив, що Азербайджан послідовно виступає проти будь-яких форм сепаратизму та обстоює принцип єдності держав не лише на папері, а й у практичній площині.

Нагадаємо, Азербайджан виділив 2 мільйони доларів Міністерству енергетики для допомоги Україні. Це рішення було ухвалене на тлі загострення ситуації з ударами по газовій інфраструктурі України, якою транспортується азербайджанський газ.