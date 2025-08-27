Азербайджан підтримав територіальну цілісність України
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Баку підтримує територіальну цілісність України
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "АЗЕРТАДЖ".
За словами азербайджанського лідера, ця позиція зумовлена власним досвідом держави, яка "постраждала від порушення своєї територіальної цілісності".
Алієв наголосив, що Азербайджан послідовно виступає проти будь-яких форм сепаратизму та обстоює принцип єдності держав не лише на папері, а й у практичній площині.
Нагадаємо, Азербайджан виділив 2 мільйони доларів Міністерству енергетики для допомоги Україні. Це рішення було ухвалене на тлі загострення ситуації з ударами по газовій інфраструктурі України, якою транспортується азербайджанський газ.
У Польщі готують новий проєкт закону про допомогу українцямВсі новини »
27 серпня 2025, 14:14Фінляндія готується до війни і повернеться до використання протипіхотних мін
26 серпня 2025, 23:02США будуть залучені до гарантій безпеки для України - Трамп
25 серпня 2025, 21:56
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
Стефанішину призначено новим послом в США, – Зеленський
27 серпня 2025, 20:39Іпотека під 0%: хто зможе отримати житло без переплат
27 серпня 2025, 20:24Ярослава Магучіх виборола "срібло" у фіналі Діамантової ліги – п'ята поспіль нагорода
27 серпня 2025, 20:10У Києві очільник Деснянської РДА побився із заступницею голови КМДА
27 серпня 2025, 20:09Позов у відповідь: нардепка Мар'яна Безугла подає на Тараса Тополю в суд за шахрайство
27 серпня 2025, 20:05На Одещині поліцейські затримали 38-річного чоловіка, який вчинив розбійний напад на пенсіонерку
27 серпня 2025, 19:49Поліцейський з Київщини побив світовий рекорд з паверліфтингу
27 серпня 2025, 19:35На сайті Кабміну з'явилась петиція щодо дозволу на виїзд за кордон чоловікам 18–24 років
27 серпня 2025, 19:13Протягом дня окупанти били по двох районах Дніпропетровщини: постраждали двоє чоловіків
27 серпня 2025, 19:10
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі блоги »