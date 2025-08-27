10:23  27 серпня
На Вінниччині прикордонники затримали креативного порушника
07:36  27 серпня
До кінця року на Запоріжжі працюватимуть 24 підземні школи
09:58  27 серпня
На Миколаївщині чоловік відкрив стрілянину з автомата на пляжі
27 серпня 2025, 18:55

Азербайджан підтримав територіальну цілісність України

27 серпня 2025, 18:55
фото: president.az
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Баку підтримує територіальну цілісність України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "АЗЕРТАДЖ".

За словами азербайджанського лідера, ця позиція зумовлена власним досвідом держави, яка "постраждала від порушення своєї територіальної цілісності".

Алієв наголосив, що Азербайджан послідовно виступає проти будь-яких форм сепаратизму та обстоює принцип єдності держав не лише на папері, а й у практичній площині.

Нагадаємо, Азербайджан виділив 2 мільйони доларів Міністерству енергетики для допомоги Україні. Це рішення було ухвалене на тлі загострення ситуації з ударами по газовій інфраструктурі України, якою транспортується азербайджанський газ.

27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
07 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
