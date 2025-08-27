Одна з політичних партій вирішила саморозпуститися

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Політична партія "Наш край" вирішила саморозпуститися через завдану їй "критичну репутаційну шкоду"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву політичної сили.

У партії заявили, що їй завдано "критичної репутаційної шкоди" і наголосили, що з перших днів повномасштабного вторгнення Росії "926 партійців пішли на фронт добровольцями, а за 10 років активної діяльності партії не знайшлось ні одного вислову на користь РФ".

"Партія "Наш край" відстояла свою честь та право на діяльність у судах всіх інстанцій, а Верховний Суд України визнав проукраїнську позицію партії та поставив крапку у спробах її знищити. Разом з тим, позачерговий 40-й з’їзд політичної партії "Наш край" ухвалив рішення про саморозпуск партії", – йдеться у повідомленні.

