27 серпня 2025, 16:59

Одна з політичних партій вирішила саморозпуститися

27 серпня 2025, 16:59
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Політична партія "Наш край" вирішила саморозпуститися через завдану їй "критичну репутаційну шкоду"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву політичної сили.

У партії заявили, що їй завдано "критичної репутаційної шкоди" і наголосили, що з перших днів повномасштабного вторгнення Росії "926 партійців пішли на фронт добровольцями, а за 10 років активної діяльності партії не знайшлось ні одного вислову на користь РФ".

"Партія "Наш край" відстояла свою честь та право на діяльність у судах всіх інстанцій, а Верховний Суд України визнав проукраїнську позицію партії та поставив крапку у спробах її знищити. Разом з тим, позачерговий 40-й з’їзд політичної партії "Наш край" ухвалив рішення про саморозпуск партії", – йдеться у повідомленні.

Раніше у США заявили, що Залужний готується до президентських виборів. Таку заяву зробила американська журналістка Кеті Лівінгстон.

