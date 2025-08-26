США хочуть добитися завершення війни в Україні до кінця року

ілюстративне фото: з відкритих джерел

США хочуть добитися врегулювання війни Росії проти України до кінця 2025 року

Про це під час засідання американського уряду заявив спецпредставник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф, передає RegioNews.

За його словами, США хочуть урегулювати війни в Україні та на Близькому Сході до кінця поточного року.

"Концепція "мир через силу" дійсно працює. Росія та Україна, Іран, Ізраїль, ХАМАС – у нас цього тижня зустрічі щодо всіх трьох цих конфліктів, і ми сподіваємося врегулювати їх до кінця року. Ваша команда – це щось неймовірне", – зазначив Віткофф.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що США більше не фінансують Україну, а заробляють на продажі зброї союзникам.