Трамп заявив, що США більше не фінансують Україну

ілюстративне фото: з відкритих джерел

США більше не фінансують Україну, а заробляють на продажі зброї союзникам

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час засідання кабінету міністрів у Білому домі, передає RegioNews.

"Ми більше не залучені до фінансування України, але ми намагаємося зупинити війну та вбивства. Ми продаємо ракети й військову техніку союзникам по НАТО – на мільйони, а в перспективі й мільярди доларів", – заявив президент США.

Трамп додав, що саме союзники несуть основний фінансовий тягар війни, тоді як США зосереджуються на постачанні військової продукції.

Нагадаємо, раніше у США заявили, що готові допомогти європейським миротворцям в Україні. Йдеться зокрема про засоби розвідки.