20:29  26 серпня
На Одещині приватизують стратегічно важливе підприємство
18:48  26 серпня
У США вбили 23-річну українку
18:40  26 серпня
В Україну після похолодання повертається спека
UA | RU
UA | RU
26 серпня 2025, 20:45

Трамп заявив, що США більше не фінансують Україну

26 серпня 2025, 20:45
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

США більше не фінансують Україну, а заробляють на продажі зброї союзникам

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час засідання кабінету міністрів у Білому домі, передає RegioNews.

"Ми більше не залучені до фінансування України, але ми намагаємося зупинити війну та вбивства. Ми продаємо ракети й військову техніку союзникам по НАТО – на мільйони, а в перспективі й мільярди доларів", – заявив президент США.

Трамп додав, що саме союзники несуть основний фінансовий тягар війни, тоді як США зосереджуються на постачанні військової продукції.

Нагадаємо, раніше у США заявили, що готові допомогти європейським миротворцям в Україні. Йдеться зокрема про засоби розвідки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
США Україна Дональд Трамп політика зброя
Трамп розповів, про що він говорив із Путіним
26 серпня 2025, 00:55
США будуть залучені до гарантій безпеки для України - Трамп
25 серпня 2025, 21:56
Президенту США Дональду Трампу залишили Кубок світу з футболу
25 серпня 2025, 19:44
Всі новини »
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
У "Дії" з’являться ще 6 нових сервісів
26 серпня 2025, 21:59
Росіяни атакували дроном багатоповерхівку в Херсоні, є постраждалі
26 серпня 2025, 21:36
Українські підприємці зможуть отримати гранти від держави: в Уряді назвали суми
26 серпня 2025, 21:29
Українські театри почали відмовлятися від вистав за мотивами американського режисера: названа причина
26 серпня 2025, 21:09
На Одещині приватизують стратегічно важливе підприємство
26 серпня 2025, 20:29
Уряд дозволив чоловікам до 22 років виїжджати за кордон
26 серпня 2025, 20:24
У США заявили, що готові допомогти європейським миротворцям в Україні
26 серпня 2025, 20:05
Повітряну тривогу на Кіровоградщині та Львівщині оголошуватимуть по-новому
26 серпня 2025, 19:52
На Запоріжжі сталась масштабна пожежа
26 серпня 2025, 19:37
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »