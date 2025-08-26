Трамп заявив, що США більше не фінансують Україну
США більше не фінансують Україну, а заробляють на продажі зброї союзникам
Про це заявив президент США Дональд Трамп під час засідання кабінету міністрів у Білому домі, передає RegioNews.
"Ми більше не залучені до фінансування України, але ми намагаємося зупинити війну та вбивства. Ми продаємо ракети й військову техніку союзникам по НАТО – на мільйони, а в перспективі й мільярди доларів", – заявив президент США.
Трамп додав, що саме союзники несуть основний фінансовий тягар війни, тоді як США зосереджуються на постачанні військової продукції.
Нагадаємо, раніше у США заявили, що готові допомогти європейським миротворцям в Україні. Йдеться зокрема про засоби розвідки.
