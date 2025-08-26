Фото з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп заявив, що він розмовляв з Путіним про обмеження ядерної зброї. Зокрема, йшла мова про Китай

Про це повідомляє Українська правда, передає RegioNews.

За словами Дональда Трампа, він говорив із російським диктатором "про багато різних речей". Зокрема, про обмеження ядерної зброї. Трамп хоче також залучити до цього Китай.

"У нас її (ядерної зброї) найбільше, у Росії – друге місце, а у Китаю – третє, але Китай значно відстає, хоча через п'ять років він нас наздожене", - сказав президент США.

Також Трамп заявив, що Путін не хоче зустрічатися з Володимиром Зеленським, бо "він йому не подобається.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп казав, що Європа надасть Україні сильні гарантії безпеки. При цьому він додав, що США також будуть грати в цьому важливу роль.