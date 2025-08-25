11:59  25 серпня
На Буковині зафіксували 5-градусний мороз
09:29  25 серпня
У Києві побили й пограбували адвоката: нападникам світить до 10 років ув'язнення
04:51  25 серпня
Трагедія на Київщині: 7-річний хлопчик застрелив 6-річну сусідку під час гри
UA | RU
UA | RU
25 серпня 2025, 18:59

Міністр оборони Шмигаль обговорив із Келлогом гарантії безпеки для України

25 серпня 2025, 18:59
Читайте также на русском языке
фото: Денис Шмигаль
Читайте также
на русском языке

Очільник Міноборони України Денис Шмигаль зустрівся 25 серпня, із спецпредставником американського президента Кітом Келлогом та обговорив з ним створення надійних безпекових гарантій для України

Як передає RegioNews, про це міністр оборони Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Зазначається, що вони обговорили створення надійних безпекових гарантій, які унеможливлять нову агресію проти України в майбутньому. Робота над такими гарантіями ведеться у тісній співпраці з партнерами.

Окрім цього, Шмигаль та Келлог обговорили також підготовку до підписання президентами України і США угоди, яка стосується виробництва та продажу безпілотників. Під час зустрічі американській стороні були передані відповідні документи.

Як повідомлялось раніше, Україна та Канада домовилися про спільне виробництво оборонної продукції. За словами Шмигаля, підписаний документ посилить стійкість і спроможність України протидіяти російській загрозі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна США політика Келлог Шмигаль
Трамп обіцяє "дуже важливе рішення" щодо РФ і України
22 серпня 2025, 22:40
Рада розгляне законопроєкт, який дозволить чоловікам до 22 років виїжджати за кордон
22 серпня 2025, 19:14
США та Україна обговорили гарантії безпеки, проєкт буде готовий наступного тижня
22 серпня 2025, 18:56
Всі новини »
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
До $5 тис. від бізнесу вимагали харківські податківці за "роботу без штрафів" та "додаткових перевірок"
25 серпня 2025, 20:19
На Херсонщині двоє працівників прокуратури постраждали внаслідок атаки ворожого дрону
25 серпня 2025, 19:58
Президенту США Дональду Трампу залишили Кубок світу з футболу
25 серпня 2025, 19:44
У Києві засудили до ув'язнення псевдомінера
25 серпня 2025, 19:27
На Рівненщині суд виніс вирок чоловіку за смертельне побиття власного брата
25 серпня 2025, 19:27
У Львові внаслідок ДТП постраждала літня жінка: обставини події
25 серпня 2025, 19:13
На Житомирщині зупинили роботу схеми вирощування сільгосппродукції на радіаційно забруднених землях
25 серпня 2025, 19:00
Киянин розробив ухилянту план втечі за 8 тисяч доларів
25 серпня 2025, 18:56
У Дніпрі 9-річна дитина травмувалася внаслідок падіння інсталяції у парку
25 серпня 2025, 18:51
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »