Міністр оборони Шмигаль обговорив із Келлогом гарантії безпеки для України

фото: Денис Шмигаль

Очільник Міноборони України Денис Шмигаль зустрівся 25 серпня, із спецпредставником американського президента Кітом Келлогом та обговорив з ним створення надійних безпекових гарантій для України

Як передає RegioNews, про це міністр оборони Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Зазначається, що вони обговорили створення надійних безпекових гарантій, які унеможливлять нову агресію проти України в майбутньому. Робота над такими гарантіями ведеться у тісній співпраці з партнерами.

Окрім цього, Шмигаль та Келлог обговорили також підготовку до підписання президентами України і США угоди, яка стосується виробництва та продажу безпілотників. Під час зустрічі американській стороні були передані відповідні документи.

Як повідомлялось раніше, Україна та Канада домовилися про спільне виробництво оборонної продукції. За словами Шмигаля, підписаний документ посилить стійкість і спроможність України протидіяти російській загрозі.