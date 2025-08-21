Трамп дав два тижні на вирішення ситуації в Україні
Президент США Дональд Трамп очікує, що зможе оцінити можливість досягнення миру в Україні "протягом двох тижнів"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Європейську правду.
В інтервʼю американському радіоведучому Тодду Старнесу американський лідер заявив, що повномасштабна агресія Росії проти України – це "жахлива війна, найгірше, що було з часів Другої світової війни".
На запитання, чи вдасться досягти миру в Україні, Трамп відповів, що дасть знати, "скажімо, протягом двох тижнів".
"А після цього, можливо, доведеться змінити тактику. Але подивимося", – додав президент США.
Нагадаємо, під час зустрічі Зеленського та Трампа у Вашингтоні розмістили велику карту України. На мапі були позначені окуповані Росією території.
"Ми реалістичні": Андрій Єрмак розповів, чи буде Україна поступатися територіямиВсі новини »
21 серпня 2025, 18:17Зеленський: "Щоб закінчити з темою виборів, я був би задоволений, якби вони вже відбулися"
21 серпня 2025, 11:14США планують мінімізувати свою участь у гарантіях безпеки для України, – Politico
21 серпня 2025, 07:59
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
У центрі Києва 22 серпня обмежать рух: названа причина
21 серпня 2025, 23:11Українські військові показали, як зараз виглядає Вовчанськ
21 серпня 2025, 22:49Депутат від ОПЗЖ хоче збудувати масштабний курорт на Закарпатті
21 серпня 2025, 22:39У Запоріжжі обирали запобіжний захід по справі на 8,6 мільйона: небайдужі громадяни прийшли на суд
21 серпня 2025, 22:25Вийшов трейлер фільму про українських військових, які протистоять радянським зомбі
21 серпня 2025, 22:16У Мукачеві зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки
21 серпня 2025, 21:59У Кропивницькому загорівся університет: загинули люди
21 серпня 2025, 21:56Скасування ярмарків у Запоріжжі: хто постраждав найбільше
21 серпня 2025, 21:19У Дніпрі чоловік розтрощив три авто та напав на власників
21 серпня 2025, 20:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа