Зеленський закликав продовжувати тиск на Росію

фото: Офіс Президента України

Володимир Зеленський наголосив, що РФ надсилає непристойні сигнали, тому треба продовжувати тиснути на неї

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає RegioNews.

"Зараз сигнали з Росії, якщо чесно, просто непристойні. Вони намагаються зіскочити з необхідності проводити зустріч. Вони не хочуть закінчити цю війну, вони продовжують масовані атаки проти України та дуже жорсткі штурми на фронті, ще й запускають ракети по американському підприємству. Як і по багатьох інших цивільних мішенях", – повідомив Зеленський.

На його думку, цю війну треба завершувати і треба тиснути на Росію, щоб війна завершилась.

Нагадаємо, сенатор США Марко Рубіо заявив, що Путін погодився на потенційну зустріч із Володимиром Зеленським. Зустріч може відбутися найближчим часом.