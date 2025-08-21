19:43  21 серпня
Орбан прокоментував удар РФ по Мукачеву
19:37  21 серпня
На Рівненщині чоловік напав з ножем на батька
18:09  21 серпня
На Україну насувається циклон з дощами та грозами
21 серпня 2025, 20:39

Зеленський закликав продовжувати тиск на Росію

21 серпня 2025, 20:39
фото: Офіс Президента України
Володимир Зеленський наголосив, що РФ надсилає непристойні сигнали, тому треба продовжувати тиснути на неї

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає RegioNews.

"Зараз сигнали з Росії, якщо чесно, просто непристойні. Вони намагаються зіскочити з необхідності проводити зустріч. Вони не хочуть закінчити цю війну, вони продовжують масовані атаки проти України та дуже жорсткі штурми на фронті, ще й запускають ракети по американському підприємству. Як і по багатьох інших цивільних мішенях", – повідомив Зеленський.

На його думку, цю війну треба завершувати і треба тиснути на Росію, щоб війна завершилась.

Нагадаємо, сенатор США Марко Рубіо заявив, що Путін погодився на потенційну зустріч із Володимиром Зеленським. Зустріч може відбутися найближчим часом.

21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
07 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
