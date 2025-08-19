Фото: ОП

Президент України прокоментував переговори з президентом США та лідерами ЄС у Вашингтоні. За його словами, вже є певні кроки щодо зустрічі з російським диктатором

Про це Володимир Зеленський сказав під час брифінгу у Вашингтоні, передає RegioNews.

За словами президента України, спочатку РФ запропонувала двосторонню зустріч. Потім уже це змінилось на пропозицію тристоронньої зустрічі. Він наголосив, що Київ готовий до будь-яких форматів.

"Я вважаю, ми повинні зустрітися без будь-яких умов. Бо якщо ми почнемо вимагати перед тим завершити вогонь, Росія почне висувати сотню інших умов", - сказав Зеленський.

Він також додав, що питання територій - це те, що залишиться між ним та Путіним.

Нагадаємо, що 18 серпня Володимир Зеленський та європейські лідери у Вашингтоні зустрілись із Дональдом Трампом. Президент України заявив, що Київ готовий до тристороннього формату мирних переговорів, де до США та Зеленського приєднався б російський диктатор Путін.