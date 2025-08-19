20:24  18 серпня
В Україні цього тижня похолодає до +8 градусів
19:43  18 серпня
На Одещині в ДТП загинуло троє людей
16:39  18 серпня
На Донеччині російський військовий розстріляв мирного жителя
UA | RU
UA | RU
19 серпня 2025, 02:45

РФ запропонувала зустріч із Путіним - Зеленський

19 серпня 2025, 02:45
Читайте также на русском языке
Фото: ОП
Читайте также
на русском языке

Президент України прокоментував переговори з президентом США та лідерами ЄС у Вашингтоні. За його словами, вже є певні кроки щодо зустрічі з російським диктатором

Про це Володимир Зеленський сказав під час брифінгу у Вашингтоні, передає RegioNews.

За словами президента України, спочатку РФ запропонувала двосторонню зустріч. Потім уже це змінилось на пропозицію тристоронньої зустрічі. Він наголосив, що Київ готовий до будь-яких форматів.

"Я вважаю, ми повинні зустрітися без будь-яких умов. Бо якщо ми почнемо вимагати перед тим завершити вогонь, Росія почне висувати сотню інших умов", - сказав Зеленський.

Він також додав, що питання територій - це те, що залишиться між ним та Путіним.

Нагадаємо, що 18 серпня Володимир Зеленський та європейські лідери у Вашингтоні зустрілись із Дональдом Трампом. Президент України заявив, що Київ готовий до тристороннього формату мирних переговорів, де до США та Зеленського приєднався б російський диктатор Путін.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
перемовини Україна США
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
Гарантії безпеки та угода про зброю: що сказав Зеленський після зустрічі з Трампом
19 серпня 2025, 03:30
"Вирішальні дні для України": канцлер Німеччини Мерц зробив заяви після зустрічі з Трампом та Зеленським
19 серпня 2025, 03:00
Покупка зброї на 100 мільярдів: що запропонував Зеленський Трампу
19 серпня 2025, 01:45
На Харківщині судили зрадника, який здавав окупантам сусідів
19 серпня 2025, 00:30
Трамп переривав переговори з лідерами ЄС, щоб подзвонити Путіну
18 серпня 2025, 23:55
В Україні знову дешевшає популярний овоч: які ціни
18 серпня 2025, 23:15
РФ запропонувала Україні обмін цивільними: що відомо
18 серпня 2025, 22:55
Міноборони відсудило пів гектара землі у Львові
18 серпня 2025, 22:30
На зусстрічі Зеленського та Трампа була картка України: для чого
18 серпня 2025, 22:05
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »