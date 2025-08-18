20:24  18 серпня
В Україні цього тижня похолодає до +8 градусів
19:43  18 серпня
На Одещині в ДТП загинуло троє людей
16:39  18 серпня
На Донеччині російський військовий розстріляв мирного жителя
UA | RU
UA | RU
18 серпня 2025, 22:05

На зусстрічі Зеленського та Трампа була картка України: для чого

18 серпня 2025, 22:05
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На зустрічі Зеленського та Трампа розмістили велику карту України. Володимир Зеленський розповів для чого це

Про це повідомляє BBC, передає RegioNews.

Під час спілкування в Овальному кабінеті встановили велику карту України. На мапі позначені окуповані Росією території.

"Це стало холодним нагадуванням для українців про поточний стан цієї війни – і могло стати для Трампа наочним засобом для посилення тиску на Зеленського з метою обміну території на мир, тепер, коли ЗМІ розійшлися", - кажуть кореспонденти.

Згодом Володимир Зеленський зазначив, що показав Дональду Трампу на мапі багато деталей. Він також додав, що у нього була хороша розмова з президентом США.

Надаємо, під час зустрічі з Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп заявляв, що США не підтримують вступ України до НАТО. При цьому він зазначив, що США нададуть Україні гарантії безпеки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
перемовини Україна США Зеленський
Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Трампом і Путіним
18 серпня 2025, 21:34
Трамп після зустрічі із Зеленським знову зателефонує Путіну
18 серпня 2025, 21:21
Всі новини »
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
Смертельна ДТП на Київщині: серед загиблих дитина
18 серпня 2025, 21:55
Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Трампом і Путіним
18 серпня 2025, 21:34
Трамп після зустрічі із Зеленським знову зателефонує Путіну
18 серпня 2025, 21:21
Зеленський розповів, коли в Україні пройдуть вибори
18 серпня 2025, 21:12
Або угода, або припинення допомоги: Трамп зробив перші заяви на зустрічі з Зеленським
18 серпня 2025, 20:55
У Вашингтоні стартувала зустріч Трампа і Зеленського (онлайн)
18 серпня 2025, 20:33
В Україні цього тижня похолодає до +8 градусів
18 серпня 2025, 20:24
Росіяни накрили вогнем Дніпропетровщину: в ОВА показали наслідки
18 серпня 2025, 20:15
На Одещині в ДТП загинуло троє людей
18 серпня 2025, 19:43
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »