Фото з відкритих джерел

На зустрічі Зеленського та Трампа розмістили велику карту України. Володимир Зеленський розповів для чого це

Про це повідомляє BBC, передає RegioNews.

Під час спілкування в Овальному кабінеті встановили велику карту України. На мапі позначені окуповані Росією території.

"Це стало холодним нагадуванням для українців про поточний стан цієї війни – і могло стати для Трампа наочним засобом для посилення тиску на Зеленського з метою обміну території на мир, тепер, коли ЗМІ розійшлися", - кажуть кореспонденти.

Згодом Володимир Зеленський зазначив, що показав Дональду Трампу на мапі багато деталей. Він також додав, що у нього була хороша розмова з президентом США.

Надаємо, під час зустрічі з Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп заявляв, що США не підтримують вступ України до НАТО. При цьому він зазначив, що США нададуть Україні гарантії безпеки.