Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Трампом і Путіним

фото: Офіс Президента України

Володимир Зеленський готовий до тристоронньої зустрічі з Дональдом Трампом та Володимиром Путіним

Як передає RegioNews, про це президент України заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Зеленський повідомив, що обговорення тристоронньої зустрічі – це "хороший сигнал".

Також він наголосив на бажанні зупинити війну Росії проти України.

"Ми залучаємо американських та європейських партнерів, щоб вони зробили все можливе для цього. Ми покладаємося і цінуємо потужних, сильних людей. Таких як, наприклад, президент Трамп. Щоб вони знайшли дипломатичний шлях закінчення цієї війни. Ми очікуємо тристоронньої зустрічі", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, у Вашингтоні стартувала зустріч Трампа і Зеленського. Візит президента України відбувається через шість місяців після попереднього у лютому.