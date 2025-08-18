20:24  18 серпня
В Україні цього тижня похолодає до +8 градусів
19:43  18 серпня
На Одещині в ДТП загинуло троє людей
16:39  18 серпня
На Донеччині російський військовий розстріляв мирного жителя
18 серпня 2025, 21:34

Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Трампом і Путіним

18 серпня 2025, 21:34
фото: Офіс Президента України
Володимир Зеленський готовий до тристоронньої зустрічі з Дональдом Трампом та Володимиром Путіним

Як передає RegioNews, про це президент України заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Зеленський повідомив, що обговорення тристоронньої зустрічі – це "хороший сигнал".

Також він наголосив на бажанні зупинити війну Росії проти України.

"Ми залучаємо американських та європейських партнерів, щоб вони зробили все можливе для цього. Ми покладаємося і цінуємо потужних, сильних людей. Таких як, наприклад, президент Трамп. Щоб вони знайшли дипломатичний шлях закінчення цієї війни. Ми очікуємо тристоронньої зустрічі", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, у Вашингтоні стартувала зустріч Трампа і Зеленського. Візит президента України відбувається через шість місяців після попереднього у лютому.

