20:24  18 августа
В Украине на этой неделе похолодает до +8 градусов
19:43  18 августа
В Одесской области в ДТП погибли три человека
16:39  18 августа
В Донецкой области российский военный расстрелял мирного жителя
18 августа 2025, 17:16

Зеленский встретился с Келлогом в США

18 августа 2025, 17:16
фото: Офис Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу со спецпредставителем США по Украине и России Китом Келлогом перед переговорами с президентом США Дональдом Трампом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Как отмечается, встреча проходит в отеле Hay-Adams вблизи резиденции Белого дома.

Позже президент Украины встретится с президентом США в Белом доме. После этого пройдут переговоры в расширенном формате с европейскими лидерами.

Напомним, Зеленский утром 18 августа сообщил, что прибыл в Вашингтон для проведения переговоров с президентом США Дональдом Трампом по прекращению огня в Украине. Он подчеркнул, что Украина стремится не к временному перемирию, а к настоящему, долговременному миру.

16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
