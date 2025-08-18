Зеленский встретился с Келлогом в США

фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу со спецпредставителем США по Украине и России Китом Келлогом перед переговорами с президентом США Дональдом Трампом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Как отмечается, встреча проходит в отеле Hay-Adams вблизи резиденции Белого дома.

Позже президент Украины встретится с президентом США в Белом доме. После этого пройдут переговоры в расширенном формате с европейскими лидерами.

Напомним, Зеленский утром 18 августа сообщил, что прибыл в Вашингтон для проведения переговоров с президентом США Дональдом Трампом по прекращению огня в Украине. Он подчеркнул, что Украина стремится не к временному перемирию, а к настоящему, долговременному миру.