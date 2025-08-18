Трамп після зустрічі із Зеленським знову зателефонує Путіну

фото: Офіс Президента України

Президент США після зустрічі із Зеленським знову поговорить з Путіним

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на трансляцію з Білого дому.

"У нас буде телефонна розмова відразу після цих сьогоднішніх зустрічей. Путін чекає на мій дзвінок", – заявив Трамп.

Нагадаємо, у Вашингтоні стартувала зустріч Трампа і Зеленського. Трап похвалив його за костюм, а Зеленський уже прокоментував можливі вибори в Україні. За його словами, їх можливо провести лише за умов настання цілковитого миру і гарантій безпеки.