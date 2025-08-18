20:24  18 серпня
В Україні цього тижня похолодає до +8 градусів
19:43  18 серпня
На Одещині в ДТП загинуло троє людей
16:39  18 серпня
На Донеччині російський військовий розстріляв мирного жителя
18 серпня 2025, 21:21

Трамп після зустрічі із Зеленським знову зателефонує Путіну

18 серпня 2025, 21:21
фото: Офіс Президента України
Президент США після зустрічі із Зеленським знову поговорить з Путіним

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на трансляцію з Білого дому.

"У нас буде телефонна розмова відразу після цих сьогоднішніх зустрічей. Путін чекає на мій дзвінок", – заявив Трамп.

Нагадаємо, у Вашингтоні стартувала зустріч Трампа і Зеленського. Трап похвалив його за костюм, а Зеленський уже прокоментував можливі вибори в Україні. За його словами, їх можливо провести лише за умов настання цілковитого миру і гарантій безпеки.

Володимир Зеленський Путін Дональд Трамп політика перемовини
Або угода, або припинення допомоги: Трамп зробив перші заяви на зустрічі з Зеленським
18 серпня 2025, 20:55
Стали відомі деталі зустрічі Зеленського з Келлогом
18 серпня 2025, 19:15
Зеленський зустрівся із Келлогом у США
18 серпня 2025, 17:16
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
