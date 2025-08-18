Зеленський розповів, коли в Україні пройдуть вибори

фото: Офіс Президента України

Вибори в Україні можливо провести лише за умов настання цілковитого миру і гарантій безпеки

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів у Білому домі, передає RegioNews із посиланням на Українську правду.

"Так, звичайно, ми мусимо провести вибори, але все це має бути в безпеці, за безпечних умов. Ми маємо працювати у Верховній Раді. Адже під час воєнного стану ми не можемо (провести) виборів", –заявив він­­­.

За словами Зеленського, Україні для проведення виборів потрібні гарантії безпеки, "цілковитий мир на небі, на землі, на морі для того, аби люди могли здійснити своє волевиявлення".

Нагадаємо, у Вашингтоні стартувала зустріч Трампа і Зеленського. Перед цим Зеленський зустрівся із Келлогом.