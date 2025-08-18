Зеленський розповів, коли в Україні пройдуть вибори
Вибори в Україні можливо провести лише за умов настання цілковитого миру і гарантій безпеки
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів у Білому домі, передає RegioNews із посиланням на Українську правду.
"Так, звичайно, ми мусимо провести вибори, але все це має бути в безпеці, за безпечних умов. Ми маємо працювати у Верховній Раді. Адже під час воєнного стану ми не можемо (провести) виборів", –заявив він.
За словами Зеленського, Україні для проведення виборів потрібні гарантії безпеки, "цілковитий мир на небі, на землі, на морі для того, аби люди могли здійснити своє волевиявлення".
Нагадаємо, у Вашингтоні стартувала зустріч Трампа і Зеленського. Перед цим Зеленський зустрівся із Келлогом.
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
07 серпня 2025
06 серпня 2025
05 серпня 2025
