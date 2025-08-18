Стали відомі деталі зустрічі Зеленського з Келлогом
Володимир Зеленський обговорив зі спецпредставником США Кітом Келлогом ситуацію на фронті та спільні дипломатичні можливості
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram Зеленського.
"Обговорили ситуацію на полі бою, наші сильні дипломатичні можливості – України та всієї Європи разом з Америкою", – йдеться у повідоленні.
За словами Зеленського, РФ можна примусити до миру тільки завдяки силі, і Президент Трамп має таку силу.
"Маємо зробити все правильно, щоб мир дійсно був. Дякую!", – підсумував Зеленський.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із спецпредставником США з питань України та Росії Кітом Келлогом перед переговорами з президентом США Дональдом Трампом.
