Зеленський зустрівся із Келлогом у США
Президент України Володимир Зеленський проводить зустріч зі спецпредставником США з питань України та Росії Кітом Келлогом перед переговорами з президентом США Дональдом Трампом
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укрінформ.
Як зазначається, зустріч проходить у готелі Hay-Adams поблизу резиденції Білого дому.
Пізніше президент України зустрінеться із президентом США у Білому домі. Після цього пройдуть переговори у розширеному форматі з європейськими лідерами.
Нагадаємо, Зеленський вранці 18 серпня повідомив, що прибув до Вашингтона для проведення переговорів із президентом США Дональдом Трампом щодо припинення вогню в Україні. Він наголосив, що Україна прагне не тимчасового перемир'я, а справжнього, довготривалого миру.
