Зеленський зустрівся із Келлогом у США

фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський проводить зустріч зі спецпредставником США з питань України та Росії Кітом Келлогом перед переговорами з президентом США Дональдом Трампом

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, зустріч проходить у готелі Hay-Adams поблизу резиденції Білого дому.

Пізніше президент України зустрінеться із президентом США у Білому домі. Після цього пройдуть переговори у розширеному форматі з європейськими лідерами.

Нагадаємо, Зеленський вранці 18 серпня повідомив, що прибув до Вашингтона для проведення переговорів із президентом США Дональдом Трампом щодо припинення вогню в Україні. Він наголосив, що Україна прагне не тимчасового перемир'я, а справжнього, довготривалого миру.