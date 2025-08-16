16:18  16 серпня
У ДСНС попередили про погіршення погодних умов
15:29  16 серпня
На Львівщині сталася масштабна пожежа на підприємстві
09:21  16 серпня
На Донеччині ракета пробила п'ятиповерхівку і застрягла всередині будинку
UA | RU
UA | RU
16 серпня 2025, 18:05

Зеленський летить до США обговорювати вихід із Донбасу в обмін на мир

16 серпня 2025, 18:05
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Трамп покликав Зеленського обговорювати вихід із Донбасу в обмін на гарантії Путіна

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на The New York Times.

За даними видання, окрім Зеленського, Трамп планує схилити на бік цієї всеохоплюючої "мирної угоди" також союзників України в Європі. Україна повинна буде передати РФ неокуповані території Донбасу.

"Це суперечить стратегії, про яку Трамп та європейські союзники, а також Зеленський, домовилися перед самітом США та Росії на Алясці", - зазначає видання.

Нагадаємо, Зеленський зустрінеться з Трампом у Вашингтоні в понеділок, 18 серпня. Про це президент України повідомив після розмови із американським лідером 16 серпня.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Володимир Зеленський Дональд Трамп Україна США політика РФ
Зеленський прокоментував бої на Донеччині
16 серпня 2025, 15:59
У США заявили, що війна в Україні може закінчитися до кінця 2025 року
16 серпня 2025, 11:26
Зеленський повідомив деталі розмови з Трампом 16 серпня
16 серпня 2025, 10:35
Всі новини »
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
Суд відправив посадовця КМДА під домашній арешт
16 серпня 2025, 17:19
В Одесі жінки побили працівників ТЦК
16 серпня 2025, 16:54
У ДСНС попередили про погіршення погодних умов
16 серпня 2025, 16:18
Зеленський прокоментував бої на Донеччині
16 серпня 2025, 15:59
На Львівщині сталася масштабна пожежа на підприємстві
16 серпня 2025, 15:29
Харківщина отримала сучасне телекомунікаційне обладнання від міжнародних партнерів
16 серпня 2025, 14:41
На Київщині депутатка провернула земельну аферу на 12 млн грн
16 серпня 2025, 13:57
Арештували чоловіка, який у Харкові напав із ножем на поліцейського і працівників ТЦК
16 серпня 2025, 13:19
Після цієї зустрічі стало зрозуміло, що Трампу треба говорити не з путіним
16 серпня 2025, 12:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Володимир Фесенко
Всі блоги »