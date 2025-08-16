Зеленський летить до США обговорювати вихід із Донбасу в обмін на мир
Трамп покликав Зеленського обговорювати вихід із Донбасу в обмін на гарантії Путіна
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на The New York Times.
За даними видання, окрім Зеленського, Трамп планує схилити на бік цієї всеохоплюючої "мирної угоди" також союзників України в Європі. Україна повинна буде передати РФ неокуповані території Донбасу.
"Це суперечить стратегії, про яку Трамп та європейські союзники, а також Зеленський, домовилися перед самітом США та Росії на Алясці", - зазначає видання.
Нагадаємо, Зеленський зустрінеться з Трампом у Вашингтоні в понеділок, 18 серпня. Про це президент України повідомив після розмови із американським лідером 16 серпня.
