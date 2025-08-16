16:18  16 августа
В ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий
15:29  16 августа
Во Львовской области произошел масштабный пожар на предприятии
09:21  16 августа
В Донецкой области ракета пробила пятиэтажку и застряла внутри дома
16 августа 2025, 15:59

Зеленский прокомментировал бои в Донецкой области

16 августа 2025, 15:59
иллюстративное фото: из открытых источников
У Доброполья и Покровска есть успехи вторые сутки подряд

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.

Президент отметил, что Украина уже вторые сутки подряд имеет значительные успехи на самых сложных участках фронта – Добропольском и Покровском направлениях в Донецкой области.

"В частности, хочу отметить подразделения 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов", подразделения 7-го корпуса десантно-штурмовых войск, подразделения 38-й отдельной бригады морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного, а также подразделения нашей 93-й отдельной механизированной бригады".

Также Зеленский добавил, что продолжается истребление окупантов, которые пытаются просочиться в глубину позиций ВСУ.

Ранее мы сообщали о том, что ВСУ остановили прорыв фронта в Донецкой области. В частности, наши военные отвергли врага вблизи Рубежного, Золотого Колодца, Веселого, Свободного, Шахматного, Никаноровки и Сухецкого.

16 августа 2025
07 августа 2025
