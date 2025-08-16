Зеленский прокомментировал бои в Донецкой области

иллюстративное фото: из открытых источников

У Доброполья и Покровска есть успехи вторые сутки подряд

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.

Президент отметил, что Украина уже вторые сутки подряд имеет значительные успехи на самых сложных участках фронта – Добропольском и Покровском направлениях в Донецкой области.

"В частности, хочу отметить подразделения 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов", подразделения 7-го корпуса десантно-штурмовых войск, подразделения 38-й отдельной бригады морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного, а также подразделения нашей 93-й отдельной механизированной бригады".

Также Зеленский добавил, что продолжается истребление окупантов, которые пытаются просочиться в глубину позиций ВСУ.

Ранее мы сообщали о том, что ВСУ остановили прорыв фронта в Донецкой области. В частности, наши военные отвергли врага вблизи Рубежного, Золотого Колодца, Веселого, Свободного, Шахматного, Никаноровки и Сухецкого.