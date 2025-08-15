Путин проигнорировал вопросы журналистов об убийстве гражданских в Украине
Российский диктатор Путин дважды "не услышал" вопрос об убийстве мирных украинцев
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.
После того, как Трамп и Путин приземлились в Анкоридже, они прямо на взлетно-посадочной полосе пожали друг другу руки и подошли поближе к журналистам.
Одна из журналисток спросила у российского диктатора, прекратит ли он убийства гражданских.
В ответ Путин сделал жест, что он не услышал вопрос.
Напомним, в США 15 августа начались переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. В преддверии встречи Трамп выразил надежду, что Путин и Зеленский "согласятся на мир".
Трамп перед встречей с Путиным позвонил по телефону ЛукашенкоВсе новости »
15 августа 2025, 17:12Нужно ли поддерживать Украину: американцев опросили перед встречей Трампа и Путина
15 августа 2025, 15:13Белый дом обнародовал расписание саммита Трампа и Путина: известно точное время встречи
15 августа 2025, 08:47
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
"Муж есть — поэтому до свидания": Оля Полякова рассказала, помогает ли старшей дочери деньгами
15 августа 2025, 23:30В Днепре завершают строительство подземной школы
15 августа 2025, 22:35В Украине подорожала дыня
15 августа 2025, 22:30Украина вернула из российской оккупации еще троих детей
15 августа 2025, 22:09На Аляске стартуют переговоры Трампа и Путина (онлайн)
15 августа 2025, 22:02В Украине резко подешевели арбузы
15 августа 2025, 21:48Британия глава отправить своих военных в Украину после соглашения о перемирии с РФ
15 августа 2025, 21:45Украина выплатит по 15 млн грн семьям военнослужащих, погибших в плену
15 августа 2025, 21:33Удар по Сумам: в сети показали видео последствий
15 августа 2025, 21:24
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Все блоги »