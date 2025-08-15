Путин проигнорировал вопросы журналистов об убийстве гражданских в Украине

фото: Associated Press

Российский диктатор Путин дважды "не услышал" вопрос об убийстве мирных украинцев

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

После того, как Трамп и Путин приземлились в Анкоридже, они прямо на взлетно-посадочной полосе пожали друг другу руки и подошли поближе к журналистам.

Одна из журналисток спросила у российского диктатора, прекратит ли он убийства гражданских.

В ответ Путин сделал жест, что он не услышал вопрос.

Напомним, в США 15 августа начались переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. В преддверии встречи Трамп выразил надежду, что Путин и Зеленский "согласятся на мир".