Стало відомо коли і де зустрінуться Трамп і Зеленський
Зеленський зустрінеться з Трампом у Вашингтоні
Про це Зеленський повідомив у Телеграмі, передає RegioNews.
"Всі деталі по завершенню вбивств, по завершенню війни збираюсь обговорити з Президентом Трампом у Вашингтоні в понеділок. Вдячний за запрошення", - написав він.
Раніше президенти України Володимир Зеленський та США Дональд Трамп провели чергову телефонну розмову. Спершу лідери країн говорили один на один, а потім також за участі європейських лідерів. Загалом говорили більш ніж півтори години, приблизно годину.
Арештували чоловіка, який у Харкові напав із ножем на поліцейського і працівників ТЦК
