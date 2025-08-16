Стало відомо коли і де зустрінуться Трамп і Зеленський

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це Зеленський повідомив у Телеграмі, передає RegioNews.

"Всі деталі по завершенню вбивств, по завершенню війни збираюсь обговорити з Президентом Трампом у Вашингтоні в понеділок. Вдячний за запрошення", - написав він.

Раніше президенти України Володимир Зеленський та США Дональд Трамп провели чергову телефонну розмову. Спершу лідери країн говорили один на один, а потім також за участі європейських лідерів. Загалом говорили більш ніж півтори години, приблизно годину.