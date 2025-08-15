фото: abcnews

В США 15 августа начались переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

В преддверии встречи Трамп выразил надежду, что Путин и Зеленский "согласятся на мир". По его словам, встреча на Аляске будет предварительной, после чего должны пройти переговоры лидеров Украины и РФ.

"Ставки высоки", - написал Трампа в Truth Social перед вылетом на Аляску.

В то же время Владимир Зеленский на Ставке 15 августа заявил, что ожидает доклада разведки об актуальных намерениях российской стороны и назвал встречу лидеров США и РФ "действительно высокими ставками". Зеленский отметил, что пора завершать войну, и соответствующие шаги должны быть сделаны Россией.

Напомним, Трамп перед встречей с Путиным позвонил по телефону Лукашенко. Дональд Трамп назвал разговор с белорусским лидером "прекрасным" и не исключил возможного визита в Беларусь.