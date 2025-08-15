21:24  15 августа
Удар по Сумам: в сети показали видео последствий
20:14  15 августа
Выходные в Украине будут жаркими
19:25  15 августа
В Закарпатье пассажирские вагоны сошли с рельсов: что известно
15 августа 2025, 22:02

На Аляске стартуют переговоры Трампа и Путина (онлайн)

15 августа 2025, 22:02
фото: abcnews
В США 15 августа начались переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

В преддверии встречи Трамп выразил надежду, что Путин и Зеленский "согласятся на мир". По его словам, встреча на Аляске будет предварительной, после чего должны пройти переговоры лидеров Украины и РФ.

"Ставки высоки", - написал Трампа в Truth Social перед вылетом на Аляску.

В то же время Владимир Зеленский на Ставке 15 августа заявил, что ожидает доклада разведки об актуальных намерениях российской стороны и назвал встречу лидеров США и РФ "действительно высокими ставками". Зеленский отметил, что пора завершать войну, и соответствующие шаги должны быть сделаны Россией.

Напомним, Трамп перед встречей с Путиным позвонил по телефону Лукашенко. Дональд Трамп назвал разговор с белорусским лидером "прекрасным" и не исключил возможного визита в Беларусь.

14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
