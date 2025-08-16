Переговори Трампа і Путіна: головні заяви

фото: bbc.com

Президент США Дональд Трамп заявив, що після зустрічі з Путіним на Алясці він має зробити кілька телефонних дзвінків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Главком.

Заяви Трампа

Американський лідер заявив, що після сьогоднішньої зустрічі з Путіним на Алясці він має зробити кілька телефонних дзвінків, зокрема до НАТО, президента України Володимира Зеленського та інших посадовців.

"Я збираюся зателефонувати кільком особам і розповісти їм про те, що сталося", – сказав Трамп.

На його думку, не дивлячись на те, що угоди немає, зустріч була продуктивною.

Також Трамп заявив, що Путін "хотів би завершити цей конфлікт, так само, як і він".

Відповідаючи на питання про територіальні поступки України та гарантії безпеки США для неї Трамп заявив, "що це ті пункти, які ми обговорили, і це ті пункти, щодо яких ми здебільшого досягли згоди".

Також лідер США заявив, що буде на потенційній зустрічі Путіна та Зеленського: "Вони обидва хочуть, щоб я там був, і я там буду".

Заяви Путіна

Глава Кремля заявив, що РФ зацікавлена в тому, щоб закінчити війну. Також він закликав українських і європейських лідерів не втручатися.

Російський диктатор повідомив, що для припинення війни в Україні необхідно усунути її першопричини.

"Ситуація в Україні пов'язана з фундаментальними загрозами нашій безпеці", – сказав він.

Нагадаємо, 15-16 серпня президент США Дональд Трамп провів зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у місті Анкоридж, що на Аляскці.