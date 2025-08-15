Путін проігнорував запитання журналістів про вбивство цивільних в Україні

фото: Associated Press

Російський диктатор Путін двічі "не почув" питання про вбивство мирних українців

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на трансляцію зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Після того, як Трамп і Путін приземлилися в Анкориджі, вони просто на злітно-посадковій смузі потиснули один одному руки і підійшли трохи ближче до журналістів.

Одна з журналісток запитала російського диктатора, чи припинить він вбивства цивільних.

У відповідь Путін зробив жест, нібито він не почув запитання.

Нагадаємо, у США 15 серпня розпочались перемовини між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним. Напередодні зустрічі Трамп висловив сподівання, що Путін та Зеленський "погодяться на мир".