Путін проігнорував запитання журналістів про вбивство цивільних в Україні
Російський диктатор Путін двічі "не почув" питання про вбивство мирних українців
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на трансляцію зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом.
Після того, як Трамп і Путін приземлилися в Анкориджі, вони просто на злітно-посадковій смузі потиснули один одному руки і підійшли трохи ближче до журналістів.
Одна з журналісток запитала російського диктатора, чи припинить він вбивства цивільних.
У відповідь Путін зробив жест, нібито він не почув запитання.
Нагадаємо, у США 15 серпня розпочались перемовини між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним. Напередодні зустрічі Трамп висловив сподівання, що Путін та Зеленський "погодяться на мир".
